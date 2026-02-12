Sanremo, Eros Ramazzotti e Alicia Keys superospiti nella serata di giovedì
Eros Ramazzotti e Alicia Keys saranno i superospiti della serata di giovedì al Festival di Sanremo. Ad annunciarlo è stato Carlo Conti al Tg1, alla vigilia dell’incontro al Quirinale con il presidente Sergio Mattarella.
Il palco dell’Ariston accoglierà Eros Ramazzotti e Alicia Keys per una performance dal vivo presentata come anteprima mondiale. I due artisti saranno protagonisti della serata di giovedì del prossimo Festival di Sanremo.
L’annuncio è arrivato direttamente da Carlo Conti durante un collegamento con il Tg1 delle 20. Il direttore artistico ha svelato i nomi dei superospiti confermando la loro presenza in una delle serate più attese della kermesse.
Conti è intervenuto alla vigilia dell’incontro al Quirinale con il presidente Sergio Mattarella. Un appuntamento che precede l’avvio del Festival e che coinvolgerà anche Laura Pausini insieme ai protagonisti della manifestazione.
Il direttore artistico ha parlato di un momento carico di significato, sottolineando l’onore dell’invito ricevuto al Colle e il valore simbolico che l’incontro rappresenta per Sanremo e per l’intera discografia italiana.