Sanremo, Eros Ramazzotti e Alicia Keys superospiti nella serata di giovedì

Eros Ramazzotti e Alicia Keys saranno i superospiti della serata di giovedì al Festival di Sanremo. Ad annunciarlo è stato Carlo Conti al Tg1, alla vigilia dell’incontro al Quirinale con il presidente Sergio Mattarella.