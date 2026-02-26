Sanremo 2026, terza serata con Alicia Keys e Ramazzotti sul palco dell'Ariston
Alicia Keys ed Eros Ramazzotti aprono la terza serata di Sanremo 2026 con un duetto inedito, nato per celebrare un anniversario speciale e le radici italiane della cantante.
Giovedì 26 febbraio il Festival di Sanremo entra nel vivo con la terza serata dal Teatro Ariston. L’attenzione si concentra sui grandi ospiti, a partire dal duetto tra Alicia Keys ed Eros Ramazzotti, proposto per la prima volta dal vivo in una versione speciale de “L’Aurora”.
L’incontro tra i due artisti unisce percorsi diversi ma legati anche da un filo personale: la cantante americana ha origini siciliane, mentre Ramazzotti festeggia i quarant’anni dalla vittoria al Festival con “Adesso tu”.
Accanto al conduttore salgono sul palco Irina Shayk e Ubaldo Pantani. La top model debutta in veste di co-conduttrice, mentre Pantani torna all’Ariston riproponendo una delle sue imitazioni più note, quella di Lapo Elkann.
Nel corso della serata si esibiscono quindici artisti in gara. Il voto viene diviso tra pubblico e radio, entrambi con un peso del 50%. Tra i nomi in scaletta figurano Arisa, Francesco Renga, Leo Gassmann, Malika Ayane, Mara Sattei, Michele Bravi, Raf e Serena Brancale, insieme ad altri protagonisti della competizione.
Al termine delle esibizioni viene stilata la classifica dei brani della serata. Il pubblico conosce solo i primi cinque classificati, senza l’ordine preciso delle posizioni.
Spazio anche alla finale delle Nuove Proposte, con due artisti rimasti in gara. A decretare il vincitore contribuiscono televoto, sala stampa e radio, con percentuali distribuite tra il 34% e il 33%.
La musica prosegue anche fuori dall’Ariston. In Piazza Colombo si esibiscono i The Kolors, chiamati a coinvolgere il pubblico con un live pensato soprattutto per i più giovani.