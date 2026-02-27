Toy Battle trionfa all'As d'Or 2026 di Cannes

Toy Battle vince l’As d’Or 2026 a Cannes grazie al suo sistema di duello rapido e strategico. Il gioco firmato da Paolo Mori e Alessandro Zucchini si impone tra i finalisti, confermando il successo del titolo nel panorama tabletop.

Al Festival International des Jeux di Cannes, Toy Battle conquista il titolo di Gioco dell’Anno 2026 durante la cerimonia degli As d’Or. Il riconoscimento arriva nella categoria principale, dove il titolo ha superato la concorrenza di Flip 7 e Rebirth.

Il gioco, ideato da Paolo Mori e Alessandro Zucchini e illustrato da Paul Mafayon, è pubblicato da Repos Production, studio parte del gruppo Asmodee. Si tratta di un duello strategico in cui due giocatori si sfidano con l’obiettivo di raggiungere il quartier generale avversario o dominare un numero maggiore di territori.

Per Asmodee, protagonista della serata sulla Croisette, il premio rappresenta un risultato di rilievo. I responsabili degli studi Philippe Mouret e Julia Marcelin hanno attribuito il merito agli autori e all’illustratore, oltre ai team coinvolti nello sviluppo del progetto.

Anche Antoine Rostaing, alla guida delle attività francesi del gruppo, ha richiamato il lavoro coordinato tra sviluppo e distribuzione, sottolineando la capacità dell’azienda di portare sul mercato giochi ambiziosi e accessibili a un pubblico ampio.

L’As d’Or è tra i premi più ambiti nel settore dei giochi da tavolo e ogni anno premia titoli capaci di distinguersi per idee e qualità editoriale. L’edizione 2026 ha visto una selezione particolarmente competitiva, con proposte molto diverse tra loro.

Dopo la vittoria, Toy Battle resta tra i protagonisti del festival di Cannes, dove continua a essere presentato a pubblico e operatori del settore, consolidando la propria visibilità internazionale.