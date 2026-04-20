Dragon Ball Xenoverse 3 annunciato al Games Battle Hour 2026 con uscita nel 2027

Bandai Namco annuncia Dragon Ball Xenoverse 3 durante il Games Battle Hour 2026 a Los Angeles, confermando l’uscita nel 2027 su console e PC e mostrando i primi dettagli su ambientazione e gameplay.

Nel corso del Dragon Ball Games Battle Hour 2026, evento tenuto a Los Angeles nel fine settimana, Bandai Namco ha presentato una serie di novità dedicate all’universo del celebre franchise. Sul palco principale, in una diretta seguita a livello globale, è arrivata la conferma ufficiale di Dragon Ball Xenoverse 3, nuovo capitolo della serie già anticipato nei mesi scorsi con il nome in codice “Age 1000”.

Il nuovo titolo riprende la struttura dei precedenti episodi, offrendo ai giocatori la possibilità di creare il proprio personaggio e vivere una storia originale ambientata in un mondo inedito di Dragon Ball, sviluppato sulla base dell’immaginario creato da Akira Toriyama. L’uscita è prevista nel 2027 su PlayStation 5, Xbox Series X e PC.

Durante l’evento è stato mostrato anche il capitolo conclusivo dei contenuti aggiuntivi di Dragon Ball Xenoverse 2. Con il DLC Future Saga Chapter 4, in arrivo nell’estate 2026, si chiude un percorso iniziato quasi dieci anni fa, portando a termine la trama legata alla difesa della linea temporale e allo scontro con avversari sempre più potenti.

Spazio anche a Dragon Ball FighterZ, che accoglierà un nuovo combattente. Il roster si amplia con Goku Super Saiyan 4 versione DAIMA, disponibile dal 22 aprile tramite DLC. Il personaggio introduce nuove mosse, tra cui la tecnica Wild Dash, che consente di concatenare diversi attacchi in sequenza durante il combattimento.

Novità in arrivo anche per Dragon Ball Sparking! ZERO. Il prossimo aggiornamento introdurrà Vegeta GT e Trunks GT come personaggi giocabili, insieme a un nuovo costume e a un attacco speciale per Goku nella sua versione finale di Dragon Ball Z. L’update includerà inoltre una modalità in singolo che permetterà di accumulare esperienza e potenziare i combattenti attraverso sfide ed eventi.

Infine, Dragon Ball Gekishin Squadra si prepara a ricevere nuovi contenuti grazie a una collaborazione con Xenoverse 2. Saranno aggiunte skin e animazioni dedicate, mentre è già stato annunciato il primo torneo mondiale offline, con i migliori giocatori dei vari server invitati in Giappone per contendersi il titolo di campione assoluto.