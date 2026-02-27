Tales of Berseria Remastered disponibile su PS5 Xbox e Switch

Bandai Namco lancia Tales of Berseria Remastered sulle nuove piattaforme per riportare in scena il viaggio di Velvet Crowe. Il gioco torna con migliorie tecniche, contenuti extra e un sistema di combattimento aggiornato.

Bandai Namco Entertainment Europe ha pubblicato Tales of Berseria Remastered, nuova edizione del GDR d’azione già uscito nel 2017. Il titolo arriva ora su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC tramite Steam e Nintendo Switch, aggiornato per funzionare sulle piattaforme più recenti.

Il gioco segue la storia di Velvet Crowe, protagonista segnata dalla morte del fratello minore. Spinta dal desiderio di vendetta, la ragazza affronta un viaggio difficile, combattuta tra ciò che era e la rabbia che la guida. La narrazione ruota attorno a questa trasformazione e alle scelte che definiranno il suo destino.

Il sistema di combattimento resta uno dei punti centrali. Gli scontri sono rapidi e permettono di costruire combo personalizzate, sfruttando le abilità dei personaggi e sottraendo energia ai nemici. Questo approccio rende ogni battaglia dinamica e adattabile allo stile del giocatore.

La versione rimasterizzata introduce diversi aggiornamenti, tra cui indicatori più chiari per le destinazioni e la possibilità di attivare o evitare gli incontri con i nemici. È presente anche l’accesso anticipato al Grade Shop, insieme a contenuti scaricabili già inclusi come costumi e bonus.

Con questa riedizione, Bandai Namco ripropone uno degli episodi più amati della saga, mantenendo intatta la struttura originale ma arricchendola con migliorie tecniche e contenuti aggiuntivi.