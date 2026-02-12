Yakuza kiwami 3 & Dark Ties disponibile su ps5, xbox e pc

SEGA pubblica Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties su console e PC: remake completo del terzo capitolo e una storia inedita dedicata a Yoshitaka Mine, tra combattimenti rivisitati e nuovi contenuti.

SEGA e Ryu Ga Gotoku Studio portano oggi su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 e Steam Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties. Il pacchetto unisce due esperienze: il rifacimento completo di Yakuza 3 e una campagna originale dedicata a uno dei personaggi più discussi della serie.

Con Yakuza Kiwami 3 torna Kazuma Kiryu. La storia riprende dagli eventi del terzo capitolo, con il protagonista deciso a difendere ciò che ha di più caro. Okinawa e Tokyo sono state ricostruite con maggiore dettaglio, mentre il sistema di combattimento è stato aggiornato per rendere le risse più fluide e spettacolari. Non mancano sequenze narrative aggiuntive e missioni secondarie riviste, pensate per ampliare i momenti chiave della trama.

L’altra metà dell’offerta è Dark Ties, episodio inedito che mette al centro Yoshitaka Mine. La vicenda racconta le sue origini e il percorso che lo ha portato dentro il mondo della yakuza dopo aver perso tutto. Tra incontri clandestini e combattimenti di boxe, la storia alterna scontri intensi ad attività collaterali che arricchiscono l’esperienza.

Il titolo è acquistabile in edizione Standard, fisica e digitale, al prezzo di 59,99 euro. Disponibile anche la Deluxe digitale a 74,99 euro, con costi e distribuzione che possono variare a seconda del mercato.