Caso Epstein, Hillary Clinton accusa Trump di rallentare la diffusione dei dossier

Hillary Clinton accusa l’amministrazione Trump di rallentare la diffusione dei dossier Epstein e chiede la pubblicazione completa. Da Berlino ribadisce la volontà di testimoniare in pubblico insieme al marito davanti al Congresso.

Hillary Clinton attacca l’amministrazione guidata da Donald Trump e parla apertamente di insabbiamento nella gestione dei documenti legati al caso Epstein. Intervistata a Berlino durante il World Forum, ha sollecitato la diffusione integrale dei file, denunciando ritardi nelle procedure.

L’ex segretaria di Stato ha confermato che lei e Bill Clinton compariranno davanti alla Commissione d’inchiesta del Congresso. Le audizioni sono fissate per fine febbraio: l’ex presidente il 27, Hillary il giorno precedente. La coppia ha però chiesto che l’audizione si svolga alla luce del sole, senza porte chiuse.

Leggi anche: Trump approva la legge per la diffusione dei file sul caso Epstein

Secondo Clinton, la trasparenza è fondamentale: ha spiegato di non avere nulla da nascondere e di aver più volte sollecitato la pubblicazione completa dei documenti. Ha anche sostenuto che il suo nome e quello del marito vengano tirati in ballo per distogliere l’attenzione dall’ex presidente Trump.

Nel corso dell’intervista, Hillary Clinton ha ammesso di aver incontrato Ghislaine Maxwell in alcune occasioni. Bill Clinton, il cui nome compare nei dossier Epstein, ha invece ribadito di aver interrotto ogni rapporto con il finanziere oltre vent’anni fa.

Alla domanda sul coinvolgimento del principe Andrew, Clinton ha risposto che chiunque venga chiamato a testimoniare dovrebbe farlo. Una posizione netta, che estende la richiesta di chiarezza a tutti i soggetti coinvolti.

La replica di Donald Trump è arrivata dall’Air Force One. L’ex presidente ha negato qualsiasi legame con Epstein, dichiarando di essere stato completamente discolpato. Ha inoltre accusato i suoi avversari di tentare di coinvolgerlo senza prove, sostenendo che i fatti dimostrerebbero il contrario.