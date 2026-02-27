Sanremo 2026, Serena Brancale e altri quattro artisti in testa alla terza serata

Serena Brancale guida la terza serata di Sanremo 2026 tra i più votati, grazie al televoto e alle radio. Con lei Arisa, Luché, Sayf e Sal Da Vinci, mentre Alicia Keys sorprende il pubblico cantando anche in italiano.

La terza serata del Festival di Sanremo 2026 consegna una nuova classifica provvisoria. Tra i quindici Big in gara, i più votati dal pubblico e dalla giuria delle radio sono Serena Brancale, Arisa, Luché, Sayf e Sal Da Vinci. I nomi sono stati annunciati senza ordine di piazzamento al termine della puntata.

Sul palco dell’Ariston, accanto a Carlo Conti e Laura Pausini, anche Irina Shayk e Ubaldo Pantani. La formula resta la stessa delle serate precedenti, con il voto diviso a metà tra televoto e radio. Nella seconda serata, invece, si erano distinti Tommaso Paradiso, Ermal Meta, Fedez con Masini, LDA con Aka7Even e Nayt.

Tra i momenti più attesi, l’arrivo di Alicia Keys, protagonista di un’esibizione che ha mescolato inglese e italiano. In duetto con Eros Ramazzotti ha cantato “L’Aurora”, poi si è seduta al pianoforte per “Empire State of Mind”, modificando il testo e sostituendo New York con Sanremo.

Ramazzotti ha poi celebrato la sua carriera riproponendo “Adesso Tu”, a quarant’anni dalla vittoria al Festival. Prima della performance, un contributo video ha ripercorso il suo debutto, con un’introduzione firmata Pippo Baudo.

Spazio anche a Mogol, premiato con un riconoscimento alla carriera. L’Ariston lo ha accolto con una lunga ovazione. L’autore ha ricordato alcune delle sue canzoni più celebri e ha indicato “Dormi amore” come il brano a cui è più legato.

Laura Pausini ha portato sul palco “Heal the World” di Michael Jackson insieme ai cori dell’Antoniano e di Caivano. Sullo sfondo la scritta “Make Music Not War”, mentre l’artista ha rivolto un pensiero ai più giovani.

Irina Shayk, in nero, ha affiancato Conti nella conduzione con interventi brevi, spesso in inglese. Più spazio invece alla comicità di Ubaldo Pantani, che ha giocato sugli equivoci televisivi e ha chiuso con una sequenza di imitazioni tra allenatori e volti noti dell’informazione.

La serata si è aperta con la finale delle Nuove Proposte. A vincere è stato Nicolò Filippucci con il brano “Laguna”, mentre Angelica Bove, seconda con “Mattone”, ha ottenuto il premio della critica Mia Martini e quello della sala stampa.

Momento intenso con il collegamento di Paolo Sarullo, rimasto tetraplegico dopo un’aggressione. Il suo appello contro la violenza ha attraversato il teatro, tra silenzio e applausi.

Gli ascolti registrano 9 milioni e 53mila spettatori, con uno share del 59,5%. Un dato in crescita rispetto al debutto, ma ancora sotto la soglia dei dieci milioni.