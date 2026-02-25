Serena Brancale commossa a Sanremo 2026 con Qui con me dedicata alla madre

Serena Brancale emoziona a Sanremo 2026 con Qui con me, dedicata alla madre scomparsa dopo anni di legame profondo. Sul palco dell’Ariston si commuove durante l’esibizione mentre la sorella dirige l’orchestra.

Serena Brancale lascia il palco dell’Ariston con gli occhi lucidi dopo aver cantato “Qui con me”, brano presentato in gara al Festival di Sanremo 2026. La cantante pugliese ha scelto una ballata intima per raccontare l’assenza della madre, trasformando il ricordo in parole e musica.

Dopo il ritmo vivace di “Anema e Core” portato lo scorso anno, cambia completamente direzione e punta su un’interpretazione essenziale. La voce resta al centro, accompagnata da arrangiamenti sobri che lasciano spazio al testo e alle emozioni.

Durante l’esibizione fatica a trattenere le lacrime. Il teatro resta in silenzio mentre scorrono versi che richiamano momenti quotidiani e un dialogo mai interrotto con la madre, evocata nei piccoli gesti e nei ricordi che continuano a segnare la sua vita.

Il momento si carica di ulteriore significato con la presenza della sorella sul podio, anche quest’anno direttrice d’orchestra. Un legame familiare che si riflette nella performance e che Brancale richiama apertamente nei ringraziamenti finali, pronunciati con la voce rotta.

L’applauso arriva non solo dalla platea dell’Ariston ma anche dalla sala stampa. “Qui con me” racconta un dolore che non si trasforma in rabbia, ma in un legame che resiste al tempo e alla distanza, capace di restare vivo nelle parole, nei gesti e nella memoria.

Il ritornello amplia questo sentimento fino a renderlo universale, con l’idea di un amore che supera ogni limite e continua a muoversi insieme a chi resta, senza interrompersi.