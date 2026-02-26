Sanremo 2026, Tommaso Paradiso e altri quattro artisti in testa dopo la seconda serata

Tommaso Paradiso guida la seconda serata di Sanremo 2026 grazie al voto congiunto di televoto e radio, entrando nella top cinque insieme ad altri quattro artisti. Sul palco momenti intensi e ospiti d’eccezione.

La seconda serata del Festival di Sanremo 2026 consegna una nuova classifica provvisoria. A votare sono stati il pubblico da casa e la giuria delle radio, ciascuno con un peso del 50%. Tra i quindici Big esibiti, spiccano cinque nomi senza ordine preciso: Tommaso Paradiso, Ermal Meta, Fedez insieme a Masini, LDA con Aka7Even e Nayt.

Carlo Conti conduce una lunga diretta affiancato da Laura Pausini, Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo. L’apertura è affidata alle Nuove Proposte, che si giocano l’accesso alla finale: avanzano Filippucci con “Laguna” e Angelica Bove con “Mattone”. Sul palco anche l’emozione di Gianluca Gazzoli, che ricorda la madre scomparsa proprio nel giorno del suo compleanno.

Tra le esibizioni dei Big, apre Patty Pravo con un look elegante in velluto rosso. Seguono, tra gli altri, Enrico Nigiotti, Levante, Fulminacci, Dargen D’Amico e Ditonellapiaga. Ermal Meta dedica il suo brano ai bambini colpiti dalla guerra, mentre Elettra Lamborghini diventa virale per uno sfogo curioso legato al suo soggiorno in città.

Il momento più toccante arriva con Achille Lauro, che porta sul palco un’esibizione intensa accompagnato da un coro e da un soprano, in memoria delle vittime del rogo di Crans-Montana. Un passaggio che ferma il ritmo dello spettacolo e raccoglie il silenzio dell’Ariston.

Non manca lo spazio per l’intrattenimento. Pilar Fogliati interpreta uno dei suoi personaggi più ironici, mentre Lillo gioca con i cliché della conduzione televisiva e coinvolge il pubblico in gag e coreografie improvvisate. Torna anche Vincenzo De Lucia con una parodia che strappa applausi.

Tra gli ospiti, salgono sul palco campioni dello sport in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina. Presente anche il coro Anffas, che propone una nuova versione di un celebre brano del festival. Spazio poi alla memoria con il riconoscimento alla carriera a Fausto Leali, accolto da una lunga ovazione.