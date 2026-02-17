Sanremo, Gianluca Gazzoli sul palco dell'Ariston con le nuove proposte

Gianluca Gazzoli salirà sul palco dell’Ariston per affiancare le Nuove Proposte il 25 e 26 febbraio a Sanremo 2026. Il conduttore porterà in scena la sua esperienza tra radio, tv e podcast, maturata negli ultimi anni.

Nato nel 1988, Gazzoli ha costruito la sua carriera partendo dalla radio, ambito che considera centrale nel suo percorso. L’esordio arriva nel 2014 su Radio Number One, seguito poco dopo dall’ingresso a Rai Radio2, dove conduce il programma quotidiano KGG prima dei trent’anni.

Nel 2017 entra già nell’atmosfera del Festival seguendo la diretta dall’Ariston, affiancando nel frattempo altri progetti televisivi e sportivi, tra cui il Giro d’Italia e I Migliori Anni con Carlo Conti. Parallelamente amplia la sua presenza sul piccolo schermo con partecipazioni a programmi come The Voice, Quelli che il calcio e Domenica In.

Dal gennaio 2019 passa a Radio Deejay, dove conduce ogni sera Gazzology. Negli anni successivi si muove tra diversi canali televisivi, tra cui Deejay Tv, Nove e DMax, consolidando uno stile diretto e riconoscibile.

Negli ultimi anni ha rafforzato la sua presenza anche nel mondo digitale. Nel 2022 lancia Bsmt, podcast che si afferma rapidamente tra i più ascoltati in Italia. Tra il 2023 e il 2024 guida Ante Factor, lo spazio dedicato al dietro le quinte di X Factor, confermando una versatilità che ora lo porta sul palco dell’Ariston in una nuova veste.