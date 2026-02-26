Carla Ribeiro trovata morta a Pozzuoli, indagata l'amica che era con lei la sera prima

Carla Ribeiro è morta nella sua casa a Pozzuoli, forse per un arresto cardiaco dopo una serata con un’amica. Gli inquirenti indagano su una donna di 52 anni, ultima a vederla viva, per chiarire cosa sia accaduto durante la notte.

La morte di Carla Ribeiro, 42 anni, ha aperto un’indagine della Procura di Napoli. La donna è stata trovata senza vita nella sua abitazione a Pozzuoli la mattina di domenica 22 febbraio. A fare la scoperta è stato il marito, che ha tentato inutilmente di rianimarla.

I primi accertamenti parlano di un possibile arresto cardiocircolatorio avvenuto durante la notte. Sul corpo non sono stati rilevati segni evidenti di violenza, ma gli investigatori vogliono chiarire ogni dettaglio prima di escludere altre cause.

Nel registro degli indagati è finita una donna peruviana di 52 anni, residente anche lei a Pozzuoli. È considerata l’ultima persona ad aver visto viva la vittima: le due avrebbero trascorso insieme diverse ore tra sabato e domenica.

L’ipotesi al vaglio è quella di morte in conseguenza di altro reato, una formula che consente agli inquirenti di approfondire eventuali responsabilità indirette. In particolare, si sta verificando se durante la serata siano state assunte sostanze che possano aver avuto un ruolo nel decesso.

Per fare luce sulla vicenda, la Procura — con il sostituto procuratore Roberta Simeone — ha disposto l’autopsia, accompagnata da esami tossicologici. L’incarico peritale sarà conferito il 27 febbraio e sarà decisivo per chiarire le cause della morte.

La donna indagata, assistita dall’avvocato Emanuele Coppola, respinge ogni accusa. La difesa ha già annunciato la richiesta di essere ascoltata per ricostruire quanto accaduto nelle ore precedenti al decesso.

L’inchiesta è ancora nella fase iniziale. Saranno gli esiti degli esami e le testimonianze raccolte a definire con precisione la dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità.