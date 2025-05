Napoli, tragedia ad Afragola: trovata morta la 14enne Martina Carbonaro scomparsa lunedì sera

Tragedia ad Afragola, in provincia di Napoli: Martina Carbonaro, 14enne scomparsa lunedì sera, è stata trovata senza vita in un alloggio abbandonato. Il corpo è stato scoperto all'interno dell'ex custodia del campo sportivo vicino allo stadio Moccia, dopo ore di frenetiche ricerche e indagini da parte dei carabinieri. Un dolore incolmabile per la comunità.

È stata ritrovata senza vita Martina Carbonaro, la ragazza di 14 anni scomparsa lunedì sera da Afragola, in provincia di Napoli. Il suo corpo è stato scoperto all’interno dell’alloggio abbandonato dell’ex custode del campo sportivo adiacente allo stadio Moccia, un edificio in disuso da tempo. Il tragico ritrovamento è avvenuto dopo ore di ricerche e indagini incessanti da parte dei carabinieri della Compagnia di Casoria e del Nucleo investigativo di Castello di Cisterna. Gli investigatori hanno individuato il corpo della giovane all’interno dello stabile, nascosto tra i detriti e in un contesto di completo degrado. Le indagini, ora coordinate dalla Procura di Napoli Nord, sono state aperte con l’ipotesi di omicidio. Gli inquirenti stanno acquisendo testimonianze e immagini dalle telecamere di sorveglianza della zona per ricostruire le ultime ore di vita della ragazza e chiarire le circostanze della sua morte. Il caso ha scosso profondamente la comunità locale, che in questi giorni aveva seguito con apprensione la scomparsa della giovane. Gli investigatori mantengono il massimo riserbo mentre proseguono gli accertamenti per identificare eventuali responsabili.

