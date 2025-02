Neonata di un mese trovata morta a Lucca: madre indagata per omicidio colposo

A Lucca, una neonata di appena un mese è stata trovata senza vita nel suo lettino venerdì mattina. La madre, Eva Casciaro, 21 anni, originaria di Prato, è stata iscritta nel registro degli indagati dalla Procura con l'accusa di omicidio colposo. Questo atto è stato compiuto per permettere la nomina di consulenti di parte durante le indagini.

Secondo gli investigatori, la piccola potrebbe aver ingerito, attraverso l'allattamento al seno, una sostanza nociva risultata fatale. Non si esclude l'ipotesi di un'assunzione accidentale di sostanze presenti nell'ambiente domestico o la possibilità di una morte improvvisa in culla (SIDS).

L'autopsia, eseguita all'Istituto di Medicina Legale di Pisa dal professor Marco Di Paolo e dal neonatologo Vincenzo Nardini, non ha rilevato segni di violenza fisica o soffocamento. Per determinare le cause del decesso, sono stati disposti esami tossicologici e istologici sul corpo della bambina.

La Polizia ha effettuato accertamenti nell'abitazione della famiglia, prelevando alcuni materiali per le analisi. La madre è stata sottoposta a test antidroga, i cui risultati non sono ancora noti. Al momento, tutte le ipotesi restano aperte in attesa degli esiti degli esami.

