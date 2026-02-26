Mercedesz Henger mamma, nata Aurora: festa in famiglia con Eva Henger

Mercedesz Henger ha partorito la figlia Aurora dopo alcuni giorni di attesa oltre la data prevista. L’annuncio è arrivato sui social con foto dall’ospedale insieme al compagno Alessio Salata e alla madre Eva, presente al momento del parto.

Mercedesz Henger ha dato alla luce la sua prima figlia, Aurora, qualche giorno dopo la data prevista per il parto. La notizia è arrivata direttamente dai suoi profili social, dove l’influencer ha condiviso le prime immagini scattate in ospedale poco dopo la nascita.

«25.02.2026 - Il giorno più bello della nostra vita», ha scritto a corredo delle foto. Il nome della bambina era già stato annunciato durante la gravidanza, seguita passo dopo passo online. «Aurora sei il nostro tutto», ha aggiunto, raccontando la gioia per l’arrivo della piccola.

Nelle immagini pubblicate si vede la neonata tra le braccia della madre, in un momento intimo subito dopo il parto. Accanto a loro c’è il papà, Alessio Salata, ex calciatore oggi attivo nel settore immobiliare, che osserva la scena visibilmente emozionato.

Tra i presenti anche Eva Henger, diventata nonna per la prima volta. In un video condiviso sui social appare provata dopo le ore di attesa, mentre in una foto successiva sorride accanto alla nipotina appena nata, accompagnando lo scatto con poche parole affettuose.

L’annuncio ha raccolto centinaia di messaggi e reazioni. Tra i commenti compaiono anche quelli di volti noti della televisione e dei social, come Sonia Lorenzini, Guendalina Tavassi, Elena Morali e Francesca Cipriani, che hanno fatto arrivare i loro auguri alla neo mamma.