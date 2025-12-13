Eva Henger torna in tv con la figlia Mercedesz incinta: storia, famiglia e legame madre-figlia

Eva Henger sarà ospite oggi, sabato 13 dicembre, nello studio di Verissimo. La modella ungherese torna a raccontarsi davanti a Silvia Toffanin, condividendo un momento particolarmente significativo della sua vita privata e familiare. Accanto a lei, in studio, anche la figlia Mercedesz Henger, in dolce attesa della sua prima bambina.

Nata a Gyor, in Ungheria, nel 1972, Eva Henger inizia giovanissima la carriera nel mondo della moda. Nel 1989 vince il concorso Miss Teen Ungheria, seguito l’anno successivo dal titolo di Miss Alpeadria. Questi successi le aprono le porte del mondo dello spettacolo, inizialmente come ragazza immagine nei night club di Budapest.

Leggi anche Chi è Eva Henger a Verissimo: dalla carriera nel cinema per adulti al grave incidente in Ungheria

Il trasferimento in Italia avviene nel 1995 e segna una svolta decisiva. Eva conosce il produttore e regista Riccardo Schicchi, con cui realizza i primi servizi fotografici e intraprende una carriera nel cinema per adulti. Negli anni Duemila arriva anche la televisione generalista, con il debutto su RaiDue accanto a Nina Moric nei programmi “Convenscion” e “Superconvenscion”, seguiti dalle collaborazioni con Max Tortora e Max Giusti a “Stracult”.

Televisione, reality e vita privata

Nel corso della sua carriera, Eva Henger conduce Paperissima Sprint e diventa volto ricorrente come opinionista in diversi programmi Mediaset, tra cui “Pomeriggio Cinque”. Nel 2017 partecipa alla tredicesima edizione de L’isola dei famosi, esperienza breve ma molto discussa per il caso mediatico passato alla cronaca come “canna-gate”, che coinvolge anche Francesco Monte.

Sul piano personale, Eva Henger sposa Riccardo Schicchi nel 1994. Dalla loro relazione nasce Mercedesz, anche se in seguito l’attrice chiarirà che Schicchi non è il padre biologico. Dopo la nascita del secondogenito Riccardino, il rapporto si interrompe senza una separazione legale. Nel 2012 Eva annuncia la morte di Schicchi, colpito da una grave forma di diabete.

Nel 2013 Eva si risposa con il produttore cinematografico Massimiliano Caroletti. Dalla loro unione nasce Jennifer, venuta al mondo nel 2009, completando un quadro familiare complesso ma molto unito.

La gravidanza di Mercedesz e il legame con la madre

Mercedesz Henger, ospite a Verissimo lo scorso settembre, aveva raccontato il periodo speciale che sta vivendo accanto al compagno Alessio. La coppia è in attesa di una bambina, che si chiamerà Aurora. Un’esperienza condivisa con grande emozione anche dalla madre Eva, pronta a diventare nonna.

“La mamma è contentissima, non vedeva l’ora”, aveva raccontato Mercedesz, sottolineando il supporto ricevuto durante i mesi più difficili della gravidanza. Dopo settimane segnate da nausea intensa e stanchezza, la situazione è progressivamente migliorata. La nascita è prevista per febbraio, nel pieno del quinto mese di gestazione.

Nel corso di altre interviste televisive, Eva Henger ha ricordato anche uno degli episodi più drammatici della sua vita: il rapimento di Mercedesz quando aveva appena due anni. Un evento durato cinque ore, che ha segnato profondamente entrambe e ha rafforzato un legame madre-figlia rimasto indissolubile nel tempo.