Mercedesz Henger racconta il parto difficile e la nascita di Aurora

Home / Social News / Mercedesz Henger racconta il parto difficile e la nascita di Aurora

Mercedesz Henger è diventata madre della piccola Aurora dopo un parto lungo e complicato durato 19 ore. L’attrice racconta le difficoltà vissute in sala parto e la gioia per la nascita, avvenuta il 25 febbraio.

Mercedesz Henger racconta il parto difficile e la nascita di Aurora