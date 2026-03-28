Mercedesz Henger racconta il parto difficile e la nascita di Aurora
Mercedesz Henger è diventata madre della piccola Aurora dopo un parto lungo e complicato durato 19 ore. L’attrice racconta le difficoltà vissute in sala parto e la gioia per la nascita, avvenuta il 25 febbraio.
Mercedesz Henger ha dato alla luce la sua prima figlia, Aurora, il 25 febbraio, al termine di un travaglio durato 19 ore. L’attrice ha ripercorso quei momenti durante un’intervista televisiva, parlando senza filtri di un’esperienza che definisce tra le più dure mai affrontate.
Il racconto alterna fatica e felicità. Henger descrive quelle ore come un vero incubo, lungo quasi un giorno intero, segnato dall’attesa e dalla sofferenza. Nonostante tutto, il sorriso torna quando parla della nascita della bambina, arrivata dopo un percorso impegnativo ma che ha ripagato ogni sforzo.
Leggi anche: Mercedesz Henger mamma, nata Aurora: festa in famiglia con Eva Henger
Oggi l’attrice vive la maternità come qualcosa di naturale e sorprendente. Racconta come ogni gesto quotidiano, anche il più semplice, abbia assunto un valore nuovo. Dalle prime cure alla bambina ai momenti condivisi, tutto viene vissuto con entusiasmo e stupore.
Accanto a lei, durante il parto, c’era il compagno Alessio Salata. Henger lo descrive come una presenza costante, capace di restarle vicino per tutto il tempo nonostante la tensione. Lo ringrazia per la pazienza e per il sostegno dimostrato in quelle ore difficili.
In ospedale c’era anche sua madre, Eva Henger, che ha atteso per ore la nascita della nipote. È rimasta fuori dalla sala parto per 17 ore, dormendo su sedie di plastica insieme agli altri familiari, senza mai allontanarsi.
Nonostante la recente esperienza, Mercedesz Henger guarda già avanti. L’idea di allargare la famiglia è presente, anche se senza fretta. L’attrice non nasconde il desiderio di avere in futuro un altro figlio, magari un maschio.