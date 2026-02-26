Huawei presenta la nuova serie HUAWEI Band 11

Huawei ha presentato la nuova HUAWEI Band 11 Series durante il proprio evento di lancio a Madrid, dando nuovo significato agli stili di vita basati sull'“attività fisica leggera”. Unendo funzionalità outdoor all'avanguardia con un design elegante e leggero, la nuova HUAWEI Band 11 Series non è solo dispositivo per il fitness, ma un fashion statement che accompagna gli utenti in un percorso orientato al benessere e a uno stile di vita attivo.

Design ispirato alla primavera: un nuovo approccio alla moda

HUAWEI Band 11 sboccia sulla scena in cinque colori vivaci – verde, viola, beige, nero e bianco – ciascuno capace di richiamare l'energia rinnovata della primavera. HUAWEI Band 11 Pro debutta con un design seamless dai bordi arrotondati in tre sorprendenti colorazioni: verde, nero e blu. Non si tratta solo colori, ma di un’espressione di vitalità duratura, capace di superare le tendenze della moda e adattarsi perfettamente a diverse preferenze di stile.

Più sottile, leggera e raffinata che mai, HUAWEI Band 11 Series rappresenta un audace passo avanti nel design. Disponibile in lega di alluminio e finiture in polimero durevole, ogni modello è realizzato per soddisfare i gusti individuali. La versione Pro porta la precisione al livello successivo con il suo corpo cilindrico ultrasottile in lega di alluminio, modellato tramite tecnologia CNC avanzata. Con i suoi soli 18 g risulta quasi impercettibile al polso, fino al momento in cui diventa necessario utilizzarlo.

Il comfort incontra la raffinatezza nel cinturino in fluoroelastomero, progettato per essere indossato tutto il giorno. La versione Pro Verde introduce un cinturino intrecciato bicolore dotato di una struttura traspirante per un comfort leggero. Leggero, comfortevole e stiloso, accompagna gli utenti dal caffè del mattino alla corsa serale.

Funzionalità avanzate per stili di vita attivi

HUAWEI Band 11 Pro è dotata di un sistema di posizionamento GNSS autonomo, che consente un tracciamento preciso dei percorsi outdoor direttamente dal polso. La modalità Track Run consente di selezionare la corsia e correggere automaticamente eventuali deviazioni, assicurando che ogni miglio e ogni curva siano catturati con precisione. La funzione di pausa automatica degli allenamenti rileva in modo intelligente gli intervalli di riposo durante le attività di corsa e ciclismo, fornendo una valutazione più realistica del dispendio energetico. Inoltre, con il monitoraggio della postura di corsa basato sul polso, alimentato da un'unità di misura inerziale (IMU), HUAWEI Band 11 Pro monitora in tempo reale la tecnica di corsa, offrendo piccoli suggerimenti per una maggiore consapevolezza del movimento.

HUAWEI Band 11 Series introduce una nuova modalità dedicata agli utenti in sedia a rotelle negli anelli attività, supportata da algoritmi ottimizzati e metriche dedicate che consentono un tracciamento preciso dell'attività. Sia il quadrante degli anelli attività sia la schermata dei record di attività sono stati attentamente aggiornati per riflettere questi progressi, perché uno stile di vita attivo ha un aspetto diverso per ognuno e ora può essere misurato in modo più inclusivo.

Monitoraggio avanzato della salute per un benessere fisico e mentale

HUAWEI Band 11 Series integra strumenti avanzati a supporto della consapevolezza del benessere emotivo e cardiovascolare. Sul fronte emotivo, il dispositivo è in grado di riconoscere 12 stati emotivi distinti, offrendo una finestra più chiara sul benessere emotivo dell’utente. Inoltre, supporta il monitoraggio continuo della variabilità della frequenza cardiaca (HRV) che traccia lo sforzo fisico e il tempo di recupero, a supporto di una maggiore consapevolezza tra riposo e attività.

HUAWEI Band 11 supporta anche il monitoraggio della respirazione nel sonno, consentendo la rilevazione precoce di eventuali disturbi respiratori notturni. La funzione per il rilevamento delle apnee notturne rileva le interruzioni respiratorie, così da contribuire a una maggiore attenzione alla qualità del sonno. Inoltre, la nuova funzione di riepilogo del riposo diurno analizza i dati dei sonnellini per fornire un riassunto e fornisce promemoria automatici in caso di cambio fuso orario per facilitare il recupero dal jet lag. Questo è integrato con un diagramma di Gantt del sonno visualizzabile al polso che consente di comprendere in modo intuitivo l’andamento e la qualità del riposo.

Disponibilità e prezzi

A partire da oggi, HUAWEI Band 11 Series è ufficialmente disponibile su Huawei Store e presso i principali negozi di elettronica di consumo. La nuova Series include HUAWEI Band 11, disponibile a partire da 54,90€, e HUAWEI Band 11 Pro al prezzo di 74,90€. Per celebrare il lancio, Huawei offre uno sconto diretto su Huawei Store di 10 € sulla versione standard e di 15 € sulla versione Pro, valido fino al 2 aprile.