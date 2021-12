Mai più senza: Huawei Watch 3 l'orologio del futuro

Lo smartwatch Huawei Watch 3, è pensato per soddisfare le tue esigenze in ogni momento della giornata. Grazie alla tecnologia utilizzata, puoi telefonare, ascoltare la musica, praticare sport in totale autonomia per tre giorni consecutivi. Questo è possibile grazie alla modalità smart. Attivando la funzione "smart", usufruirai, ogni giorno di:

2 ore di connessione LTE;

22 ore di connessione Bluetooth al telefono;

monitoraggio della frequenza cardiaca;

monitoraggio del sonno;

60 minuti a settimana per l'utilizzo di app e 30 per le chiamate Bluetooth;

90 minuti di allenamento settimanale con GPS attivo;

messaggi di notifica, sino a 50 sms, 6 chiamate e 3 sveglie al giorno;

attivazione dello schermo per oltre 200 volte.

La ricarica non è più un problema: potrai ricaricare il dispositivo direttamente dal tuo cellulare Huawei. Inoltre, con la modalità ultra-risparmio, l'orologio sarà attivo per 14 giorni.

Tutto questo, chiamare, ascoltare musica, puoi farlo senza dover necessariamente abbinare il tuo cellulare. L'orologio utilizzerà comunque il tuo numero.

Il dispositivo garantisce, in ogni momento, un'accurata analisi della tua salute. La tecnologia avanzata dello smartwatch, infatti, ti consente di misurare in pochi istanti la tua temperatura corporea attraverso uno specifico rilevatore. Se pensi di essere in affanno, Huawei Watch 3, ti fornità la rilevazione della saturazione di ossigeno nel sangue e la misurazione del tuo battito cardiaco. L'orologio non è un dispositivo medico, ma, grazie alle sue numerose funzionalità, ti offre le informazioni che desideri. Puoi consultarlo dove vuoi, quando vuoi.

L'orologio è pensato anche per supportarti nelle situazioni di emergenza. Il programma sicurezza si attiva tempestivamente in caso di caduta. Verrà inviata, di conseguenza, una comunicazione al contatto d'emergenza indicato. Se vuoi effettuarla tu, dovrai premere 5 volte sul tasto in alto e la chiamata partirà automaticamente.

Grazie a più di 100 programmi, puoi scegliere l'allenamento che più ti piace. Sono a tua disposizione 19 programmi professionali e 85 personalizzati per i tuoi allenamenti indoor e outdoor. I tuoi progressi vengono costantemente monitorati e inseriti sull'App del tuo cellulare. L'analisi dei dati, può esserti utile per verificare i risultati raggiunti.

Durante i tuoi allenamenti, potrai ascoltare la tua musica preferita. Hai accesso alla libreria musicale dell'orologio oppure, puoi sincronizare le playlist direttamente dal tuo cellulare Huawei.

Con Huawei watch 3, puoi monitorare, quando vuoi:

i tuoi passi giornalieri;

le sessioni di allenamento completate;

quante calorie hai bruciato;

la qualità del sonno;

i livelli di stress.

Dalla schermata Home, con un semplice click verso destra, potrai accedere alle notifiche e monitorare tutte le tue attività in corso: allenamenti, cronometro, musica.

Ciò che vedi nel tuo dispositivo è una tua scelta. Grazie alla Huawei AppGallery, puoi scaricare le app che preferisci.

Personalizzare il quadrante è estremamente facile. Hai a tua disposizione 30 modelli pre-impostati e più di 1000 diversi, accendendo allo Store. Con Huawei Watch 3, hai la possibilità di scegliere quello che più ti rispecchia.

Se hai bisogno di un'informazione o di richiamare velocemente qualcuno, l'assistente vocale Celia è a tua disposizione. Attraverso un semplice comando vocale, potrai chiederle, per esempio, di controllare tutti i tuoi dispositivi o di cercare l'informazione che ti serve in quel momento.

Anche la sincronizzazione dell'orologio con il cellulare è facile e veloce. Ti basterà scaricare l'app sul cellulare, aggiungere il dispositivo e aggiornare i dati. Con questi tre semplici passaggi il tuo orologio e il tuo cellulare, saranno abbinati.

Lo smartwatch Huawei, è pensato per rendere la tua esperienza unica, lasciandoti libero di essere te stesso in ogni momento della giornata.

Altre News per: senzahuaweiwatchorologiofuturo