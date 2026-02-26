Sanremo 2026, cambio di scaletta e assenza di Achille Lauro durante l'esibizione di Fedez

Achille Lauro non introduce Fedez a Sanremo 2026 e salta il passaggio previsto in scaletta durante la seconda serata, alimentando dubbi su un possibile evitarsi dopo tensioni legate alla fine del matrimonio con Chiara Ferragni.

Alla seconda serata del Festival, mercoledì 25 febbraio, qualcosa non è andato come previsto. Achille Lauro, impegnato come co-conduttore, non era al suo posto nel momento in cui Fedez e Marco Masini sono saliti sul palco dell’Ariston.

Secondo la scaletta diffusa tra gli addetti ai lavori, sarebbe dovuto essere proprio Lauro a introdurre il duetto sulle note di “Male necessario”. Invece, accanto a Carlo Conti è comparsa Laura Pausini, senza alcuna spiegazione ufficiale.

Il cambio improvviso ha fatto subito parlare. In molti hanno collegato l’assenza a un possibile incontro evitato tra Lauro e Fedez, considerando i trascorsi personali che li riguardano, emersi nei mesi successivi alla separazione tra il rapper e Chiara Ferragni.

Al momento non sono arrivate chiarimenti dagli organizzatori o dai diretti interessati, ma il fuori programma ha acceso curiosità e interrogativi dietro le quinte del Festival.