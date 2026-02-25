Sanremo 2026, Achille Lauro co-conduttore della seconda serata

Achille Lauro sarà co-conduttore della seconda serata del Festival di Sanremo 2026 dopo quattro partecipazioni da Big. Nato a Verona nel 1990, l’artista torna all’Ariston accanto a Carlo Conti e Laura Pausini.

Achille Lauro cambia ruolo e sale sul palco dell’Ariston come co-conduttore della seconda serata del Festival di Sanremo 2026. Dopo quattro presenze in gara, l’artista affiancherà Carlo Conti e Laura Pausini, tornando nella città dei fiori con un compito diverso rispetto al passato.

Nato a Verona l’11 luglio 1990, all’anagrafe Lauro De Marinis, ha scelto il nome d’arte unendo il suo nome di battesimo a quello dell’eroe greco Achille. Una decisione maturata anche per evitare equivoci legati al cognome, spesso associato all’armatore napoletano. Cresciuto tra rap underground e sperimentazioni, ha conquistato il grande pubblico nel 2019 con “Rolls Royce”, presentata proprio a Sanremo.

Negli anni ha costruito un’immagine forte e riconoscibile. Sul palco dell’Ariston non sono mancati momenti destinati a far discutere. Nel 2020 il bacio con il produttore Boss Doms, amico di lunga data, fece parlare per giorni. Nel 2022, durante l’esibizione di “Domenica”, si versò dell’acqua sulla fronte in un gesto che richiamava il battesimo, scelta che provocò critiche da parte di esponenti del mondo cattolico.

Il rapporto con la famiglia ha avuto luci e ombre. È molto legato alla madre, Cristina Zambon, amministratrice delegata della sua casa discografica No Face Agency. Più complesso il percorso con il padre, Nicola De Marinis, magistrato della Corte di Cassazione, che avrebbe voluto per lui una carriera in magistratura. Negli ultimi anni i rapporti si sono ricuciti.

Intanto la musica continua a premiarlo. Il singolo “Amore Disperato” ha ottenuto la certificazione di platino e resta tra i brani più trasmessi in radio. Il 2025 è stato segnato dall’uscita dell’album “Comuni Mortali”, che include “AMOR”, dichiarazione intensa dedicata a Roma e presentata anche dal vivo in Piazza di Spagna.

Lauro cura molto anche la forma fisica. In un’intervista a Sportweek ha raccontato di allenarsi tra muay thai, pugilato, salto con la corda e esercizi a corpo libero. Segue una dieta attenta, pur concedendosi dolci e vino.

Di recente ha chiuso la cerimonia delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina all’Arena di Verona, esibendosi sulle note di “Incoscienti giovani”. Poche ore prima del ritorno a Sanremo come co-conduttore ha condiviso sui social immagini delle sue precedenti partecipazioni, ricordando il debutto del 2019 e invitando i giovani artisti a vivere il palco con coraggio e libertà.