Sanremo 2026, tensione tra Big per la scaletta e il caso Fedez-Achille Lauro

Al Festival di Sanremo 2026 scoppia una lite tra due Big per l’ordine di uscita, con tensioni nate dalla scaletta della terza serata e retroscena ancora senza conferme ufficiali.

Dietro le quinte del Festival di Sanremo 2026 si accendono le tensioni tra artisti in gara. Durante la terza serata, secondo alcune indiscrezioni, due cantanti Big avrebbero avuto uno scontro acceso per la posizione nella scaletta, arrivando quasi allo scontro fisico.

A raccontare l’episodio sono Niccolò e Tiziano Cedroni nel loro podcast “Non prendete Appunti”. I due spiegano che la discussione sarebbe nata per ottenere un posto a metà serata, considerato strategico per la visibilità. I nomi dei protagonisti non sono stati rivelati, ma entrambi, a loro dire, si sarebbero poi esibiti senza problemi sul palco.

Secondo il racconto, il confronto sarebbe degenerato rapidamente nel backstage, con toni molto duri. Non ci sono conferme ufficiali da parte dell’organizzazione o dello staff del festival, ma la voce ha iniziato a circolare tra addetti ai lavori e appassionati.

Parallelamente, tiene banco anche il caso che coinvolge Fedez e Achille Lauro. Nella scaletta della seconda serata era previsto che fosse Lauro a presentare Fedez e Marco Masini, ma all’ultimo momento l’annuncio è stato affidato a Laura Pausini.

L’episodio ha riacceso vecchie tensioni tra i due artisti, già protagonisti in passato di rapporti complicati. Qualcuno ha collegato il cambio a vecchi gossip legati anche a Chiara Ferragni, mai confermati e sempre smentiti dal cantante romano.

A chiarire la vicenda è intervenuto il direttore artistico Carlo Conti, che ha parlato di un semplice errore legato a una versione precedente della scaletta. Secondo Conti, si è trattato di una modifica casuale, senza collegamenti con dissapori personali tra gli artisti coinvolti.