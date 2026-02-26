Patty Pravo a Sanremo tra carriera, età e nuovo album

Patty Pravo torna a Sanremo per i suoi 60 anni di carriera spinta da nuova musica e da un tour, parlando anche di età e differenze tra uomini e donne, rivendicando il suo equilibrio con il tempo e il corpo.

Patty Pravo festeggia sessant’anni di carriera con un nuovo passaggio al Festival di Sanremo, dove presenta il brano “Opera”. Il ritorno sul palco coincide con l’annuncio di un disco in uscita il 6 marzo 2026 e con una tournée che toccherà teatri e musei, affiancata da incontri pensati per dialogare con i più giovani.

A 77 anni, la cantante racconta un rapporto sereno con il tempo. Non lo vive come un limite, ma come una presenza con cui convivere. Allo specchio si riconosce e si piace, e difende con decisione la propria identità, sostenendo che oggi la vera difficoltà sia proprio restare se stessi.

Parlando di età, osserva come in Italia l’invecchiamento venga giudicato in modo diverso tra uomini e donne. Secondo lei, agli uomini viene concesso di più, mentre le donne pagano ancora un prezzo maggiore. Eppure, sottolinea, il tempo scorre allo stesso modo per tutti.

Quella del 2026 sarà la sua undicesima partecipazione alla kermesse. Ripensando agli inizi, ricorda quando da ragazza si informò su cosa fosse Sanremo. Oggi si sente ancora animata dallo stesso entusiasmo, pronta a portare sul palco una canzone che considera profondamente rappresentativa.

Il nuovo album, che prende il titolo proprio da “Opera”, nasce da un lungo lavoro creativo. Tra gli autori coinvolti figurano Giovanni Caccamo, Morgan, Giuliano Sangiorgi e Cristina Donà, mentre la produzione è affidata al giapponese Taketo Gohara. Per Patty Pravo, ogni brano deve avere una melodia e un testo capaci di colpire nel profondo.

Durante la serata delle cover, l’artista renderà omaggio a Ornella Vanoni, figura a cui è legata anche da un rapporto personale. Un tributo scelto per ricordare un’amica e una protagonista della musica italiana.

Oltre ai concerti, il progetto live includerà incontri nei musei per presentare il lavoro e confrontarsi con il pubblico più giovane. A chi sogna di intraprendere la stessa strada, consiglia di studiare, resistere e accettare anche le sconfitte, perché il talento, quando c’è, si riconosce.