Patty Pravo a Sanremo 2026 tra carriera, vita privata e il caso Madonna

Patty Pravo torna a Sanremo 2026 per l’undicesima volta, spinta da una carriera lunga oltre sessant’anni e da nuova musica in uscita. Intanto fa discutere la cover di La bambola firmata Madonna per una campagna internazionale.

Patty Pravo è tra i protagonisti del Festival di Sanremo 2026, dove torna in gara per l’undicesima volta. La cantante veneziana, tra le voci più riconoscibili della musica italiana, ha già calcato il palco dell’Ariston in dieci edizioni tra il 1970 e il 2019, conquistando tre premi della critica nel corso degli anni.

Nata a Venezia il 9 aprile 1948 come Nicoletta Strambelli, si forma al Conservatorio prima di trasferirsi nella Roma degli anni Sessanta. Qui diventa la celebre “Ragazza del Piper”, simbolo di un’epoca. Il debutto discografico arriva nel 1966 con “Ragazzo triste”, ma è “La bambola”, due anni dopo, a trasformarla in un fenomeno internazionale con milioni di copie vendute.

Leggi anche: Sanremo 2026, Arisa tra carriera, vita privata e il disturbo della tricotillomania Arisa torna a Sanremo 2026 tra i Big dopo anni difficili, segnati da dubbi personali e pause dal Festival.

Negli anni Settanta consolida il suo successo con brani come “Pazza idea” e “Pensiero stupendo”, destinato a diventare un classico. Dopo una pausa dal Festival, rientra a Sanremo nel 1984 con “Per una bambola”, performance che le vale il premio della critica. Nel 1997 torna con “E dimmi che non vuoi morire”, firmata anche da Vasco Rossi, vincendo ancora il premio Mia Martini e quello per la miglior musica.

La sua carriera attraversa decenni e generi. Nel 1994 pubblica in Cina “Ideogrammi”, album influenzato dalla musica locale. Ha collaborato con numerosi autori italiani, cantato in nove lingue e venduto oltre 120 milioni di dischi. Nel 2025 ha lanciato “Ho provato tutto”, singolo che anticipa il nuovo album previsto per marzo 2026, il ventinovesimo.

Proprio “La bambola” è tornata al centro dell’attenzione dopo che Madonna ne ha inciso una versione in italiano, pubblicata l’8 gennaio come colonna sonora di una campagna pubblicitaria di Dolce & Gabbana. La cover ha diviso il pubblico, ma Patty Pravo ha accolto il progetto con entusiasmo, raccontando di essere in contatto con la popstar americana.

Sul fronte privato, la cantante ha avuto relazioni molto note e cinque matrimoni alle spalle, senza figli. Il primo risale al 1968 con Gordon Angus Faggetter, seguito da un’unione lampo con Franco Baldieri nel 1972. Nel 1976 sposa Paul Jeffery e, due anni dopo, anche Paul Martinez. Dal 1982 è legata a John Edward per circa un decennio.

Oggi accanto a lei c’è Simone Folco, collaboratore più giovane di 43 anni, con cui condivide un rapporto stretto e creativo. La cantante ha parlato apertamente anche del suo passato, raccontando l’uso di anfetamine durante la carriera e chiarendo di non aver mai fatto ricorso a interventi estetici importanti.

Il brano presentato a Sanremo, scritto da Giovanni Caccamo, ruota attorno al valore delle emozioni e all’unicità della vita, con immagini che intrecciano viaggio, identità e ricerca personale.