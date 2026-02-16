Patty Pravo a Sanremo con Opera e nuovo tour nei teatri italiani

Patty Pravo torna al Festival con “Opera” e annuncia un nuovo album e un tour nei teatri italiani. A 77 anni rilancia un messaggio chiaro: valorizzare la propria identità senza compromessi.

Undicesima partecipazione al Festival di Sanremo per Patty Pravo, che torna sul palco con “Opera”, brano firmato da Giovanni Caccamo. Il pezzo anticipa il nuovo album, il ventinovesimo in studio, atteso il 6 marzo.

Nicoletta Strambelli, questo il suo vero nome, affronta il palco con un’idea precisa: ricordare che ogni persona è unica. «Siamo tutti opere d’arte irripetibili, basta non dimenticarlo», spiega, legando il senso della canzone a un messaggio diretto e personale.

La nascita di “Opera” parte da un episodio insolito. L’assistente di Patty Pravo, Simone, racconta un sogno a Giovanni Caccamo nel cuore della notte. Da lì, poche ore dopo, prendono forma musica e parole. Non è la prima collaborazione tra i due: nel 2019 Caccamo aveva scritto per lei “Pianeti”.

Nel testo del brano compare il riferimento alla Musa. Un’immagine che la cantante accoglie senza forzature: per lei la musica resta arte pura, e se qualcuno la vede così, lo considera un riconoscimento naturale.

Per la serata delle cover la scelta è caduta su “Ti lascio una canzone”, omaggio a Ornella Vanoni. Un legame profondo, fatto di amicizia e momenti condivisi. «Mi manca molto, ma so che non mi lascerà mai sola», racconta.

Sul palco sarà accompagnata dal ballerino Timofej Andrijashenko, primo interprete del Teatro alla Scala. Una presenza voluta per dare al brano una dimensione visiva capace di amplificare l’emozione.

Guardando alla scena musicale attuale, Patty Pravo evita confronti. «Ognuno è diverso», dice, sottolineando come i tempi siano cambiati. Per lei oggi la vera trasgressione è restare fedeli a se stessi.

Il nuovo disco, intitolato anch’esso Opera, nasce da un lungo lavoro di selezione. Tra gli autori coinvolti figurano La Rappresentante di Lista, Giuliano Sangiorgi, Morgan e lo stesso Caccamo, con la produzione affidata a Taketo Gohara.

Tra i brani, “Ho provato tutto” si presenta come un racconto personale. Il testo di Francesco Bianconi restituisce un ritratto che la cantante sente pienamente suo, senza bisogno di aggiungere altro.

Il rapporto con il presente resta centrale: Patty Pravo guarda avanti, tra nuovi progetti e concerti. Dopo Sanremo partirà infatti il tour teatrale che toccherà diverse città italiane, da Firenze a Roma, passando per Milano e Torino.

Una carriera attraversata da generi e trasformazioni, sempre guidata dall’istinto. «Sono rimasta me stessa», afferma, ribadendo il legame costante con la musica, che continua a essere il punto fermo del suo percorso.