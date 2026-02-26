Elisabetta Canalis vuole tornare in Italia con la figlia e racconta il dolore della separazione
Elisabetta Canalis racconta il desiderio di tornare in Italia per la figlia e spiega perché la separazione è stata un passaggio difficile. L’ex velina parla anche del rapporto con l’ex marito e del tempo che passa.
Elisabetta Canalis pensa al futuro e lo immagina lontano dagli Stati Uniti. Dopo anni trascorsi all’estero, la showgirl vorrebbe riportare la figlia a vivere in Italia. Un progetto che descrive con immagini molto concrete: una casa in campagna, spazi ampi e tanti animali intorno.
L’ex volto di Striscia la Notizia parla di un ambiente semplice e immerso nella natura, popolato da cani e cavalli, magari adottati. Un luogo dove crescere la bambina in modo sereno, circondata da affetto e quotidianità lontane dal ritmo delle grandi città.
Leggi anche: Muore Angelo Valente, leggenda della kickboxing: il dolore di Elisabetta Canalis e Sfera Ebbasta
Sul piano personale, Canalis ha affrontato una fase delicata. Dopo la fine della relazione con Brian Perri, padre di sua figlia, ha raccontato quanto sia stato difficile affrontare la separazione. La definisce una delle esperienze più dure dopo la perdita di una persona cara.
Nonostante tutto, tra i due ex coniugi i rapporti restano distesi. Elisabetta Canalis spiega che continuano a vedersi spesso e a organizzare viaggi insieme, mantenendo al centro il benessere della figlia. Una scelta che permette di superare tensioni e differenze.
Oggi, a 47 anni, la showgirl non nasconde il suo rapporto complicato con il tempo che passa. Lavorando con la propria immagine, ammette di ricorrere a trattamenti estetici leggeri per mantenere un aspetto naturale e curato, senza stravolgere i lineamenti.