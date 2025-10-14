Muore Angelo Valente, leggenda della kickboxing: il dolore di Elisabetta Canalis e Sfera Ebbasta

È scomparso a 51 anni Angelo Valente, quattro volte campione del mondo di kickboxing e figura simbolo degli sport da ring in Italia. La notizia della sua morte ha scosso il mondo dello sport e dello spettacolo, dove Valente era conosciuto non solo come atleta, ma anche come preparatore di numerosi volti noti.

Nel corso della sua carriera, Valente aveva conquistato il rispetto e l’affetto di colleghi e allievi, distinguendosi per la passione e la dedizione con cui insegnava. Tra coloro che lo hanno ricordato con messaggi carichi di emozione ci sono Elisabetta Canalis e Sfera Ebbasta, entrambi allenati da lui negli anni.

Il rapper ha condiviso su Instagram un selfie accanto al suo maestro, scrivendo semplicemente: “Riposa in pace Angelino”, un messaggio breve ma denso di affetto. L’ex velina di “Striscia la Notizia”, invece, ha affidato ai social parole profonde e commoventi: “Questa è dura amico mio. Rileggo i tuoi messaggi e guardo i nostri video mentre piango e rido allo stesso tempo. Ti racconto a chi non ti ha conosciuto per spiegare la persona unica ed incredibile che sei. Scrivere eri non è sopportabile. Posso solo dirti grazie per quello che hai fatto per me, per quello che mi hai insegnato e per il coraggio che mi hai dato. Ancora non ci credo. Mi mancherai tantissimo, Angelo”.

Nel video pubblicato dalla Canalis si vede Valente sul ring insieme alla figlia dell’attrice, Skyler, un’immagine che racconta il legame umano e autentico che l’allenatore sapeva instaurare con chi lo circondava. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo nel mondo della kickboxing e in tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo.