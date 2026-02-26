Marathon, al via il Server Slam gratuito su PS5, Xbox e Steam

Marathon debutta oggi con il Server Slam, prova aperta per testare il gioco prima del lancio. L’evento gratuito consente di giocare in anticipo e ottenere ricompense utili dal 5 marzo, tra equipaggiamenti e oggetti estetici.

Parte oggi, 26 febbraio alle 19:00 italiane, il Server Slam di Marathon, una fase di prova aperta a tutti che durerà fino al 2 marzo. L’accesso è disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam, senza necessità di abbonamenti a PlayStation Plus o Game Pass.

Questa anteprima consente di entrare nel cuore del gioco con una selezione ridotta di contenuti. I partecipanti potranno testare alcune mappe, provare diversi telai e accettare i primi contratti, in attesa della versione completa prevista al lancio.

Leggi anche: Marathon uscira` il 5 marzo su Steam e Console Nex-Gen

Chi prende parte all’evento o segue le dirette dedicate può ottenere ricompense da utilizzare dal day one del 5 marzo. Tra queste ci sono pacchetti di equipaggiamento di vari livelli e oggetti estetici distribuiti anche tramite Twitch Drop.

Il Server Slam rientra inoltre tra le iniziative Xbox Free Play Days e Steam Next Fest, ampliando la possibilità di accesso per un pubblico ancora più ampio.

Parallelamente, Bungie ha messo in vendita nuovi articoli ufficiali della Marathon Collection nello store dedicato. Tra i prodotti disponibili ci sono un cappellino a tema e un peluche ispirato al WEAVEworm.

Marathon è uno sparatutto in cui i giocatori esplorano la colonia abbandonata di Tau Ceti IV usando telai biocibernetici. L’obiettivo è recuperare risorse e sopravvivere tra minacce ambientali, sistemi di sicurezza e altri concorrenti. Il titolo arriverà il 5 marzo su console e PC, con supporto a cross-play e cross-save.