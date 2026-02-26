Bianca Censori a Los Angeles con capelli rosa e look audace

Bianca Censori cambia look e si presenta con capelli rosa a Los Angeles dopo un taglio drastico. La moglie di Kanye West sfoggia anche un outfit minimal durante una serata in città.

Bianca Censori si è fatta notare per le strade di Los Angeles con un nuovo taglio e un colore decisamente fuori dagli schemi. La moglie di Kanye West è stata fotografata mentre usciva in città con capelli corti tinti di rosa acceso.

Il cambio d’immagine è evidente rispetto a pochi giorni fa, quando era stata vista con una chioma lunga e scura durante una visita in un centro estetico per San Valentino. Ora ha optato per un pixie cut che mette in risalto il volto e il nuovo colore.

Oltre ai capelli, a colpire è stato anche l’abbigliamento. Censori ha scelto una minigonna argentata e un top molto ridotto, simile a un reggiseno, che lascia scoperta gran parte del corpo e valorizza la silhouette.

Le foto sono state scattate mentre si dirigeva verso una mostra d’arte al Roosevelt Hotel. Non sono emersi dettagli sulle ragioni del cambiamento, ma il nuovo stile non è passato inosservato.