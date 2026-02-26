Scioperi nei trasporti tra fine febbraio e marzo con treni e voli a rischio

Scioperi nei trasporti dal 26 febbraio per vertenze sindacali e rinnovi contrattuali, con stop aerei e ferroviari. Previsti cancellazioni e ritardi in tutta Italia, mentre a marzo sono già fissate dieci giornate di protesta.

Da giovedì 26 febbraio si apre una nuova fase di agitazioni nel settore dei trasporti. A fermarsi per prime sono le compagnie aeree, con uno stop che coinvolge personale di terra e di volo. La mobilitazione, indetta da diverse sigle sindacali, avrà effetti immediati su partenze e arrivi negli aeroporti italiani.

Tra le compagnie più colpite ci sono Ita Airways ed easyJet, entrambe ferme per l’intera giornata. Vueling invece ha programmato uno sciopero più breve, limitato a quattro ore nel pomeriggio. Ita ha già ridotto drasticamente i voli, cancellando oltre la metà delle tratte previste e modificando anche alcune partenze nei giorni vicini.

Leggi anche: Scioperi di febbraio, trasporti a rischio in tutta Italia: treni, voli e bus fermi in più date

Dopo il comparto aereo, la protesta si sposterà sulle ferrovie. Dalle 21 del 27 febbraio fino alla stessa ora del giorno successivo incrocerà le braccia il personale di macchina e di bordo del gruppo Ferrovie dello Stato. A questa astensione si aggiungono altre sigle con modalità diverse, tra scioperi di 24 ore e stop più brevi concentrati nella notte.

Il calendario include anche iniziative locali. A Torino si fermeranno per quattro ore i dipendenti di Arriva Italia, mentre a Bari lo stop interesserà il personale delle Ferrovie Sud Est e dei servizi automobilistici, sempre per una durata limitata. Disagi previsti soprattutto nelle fasce serali.

Con la fine di febbraio non si chiude la stagione delle proteste. Il mese di marzo si presenta con un programma fitto, con almeno dieci giornate già segnate. Le mobilitazioni toccheranno trasporto pubblico locale, settore ferroviario e comparto aereo, oltre a scioperi generali che coinvolgeranno più categorie.

Il 2 marzo si parte con lo stop del trasporto pubblico a Bolzano. Il 6 marzo è previsto uno sciopero a Napoli che coinvolge le linee EAV, sia su gomma sia ferroviarie. Il 9 marzo sarà invece una giornata di protesta su scala nazionale, con diverse sigle impegnate in scioperi generali.

Il 13 marzo toccherà a Udine, mentre il 16 marzo sono previste agitazioni diffuse in diverse aree, tra cui Palermo, Abruzzo, Enna e Catania. Il 18 marzo tornerà protagonista il settore aereo con uno stop nazionale del personale handling e una protesta ridotta per piloti e assistenti di volo.

Verso fine mese, il 27 marzo, si fermeranno i mezzi pubblici a Milano con lo sciopero ATM, mentre a Napoli è previsto un nuovo stop serale. Il 28 marzo chiuderanno il calendario Bari e Molfetta, con agitazioni locali nel trasporto urbano.