Sanremo 2026, scaletta prima serata con 30 Big sul palco dell'Ariston

Paola Cammarota | 24 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Carlo Conti apre Sanremo 2026 con Ditonellapiaga e affida la chiusura a Lda & Aka 7even per la prima serata del 24 febbraio. Tutti e 30 i Big saliranno sul palco dell’Ariston, votati esclusivamente dalla Sala Stampa.

Sanremo
Il Festival di Sanremo 2026 parte martedì 24 febbraio con una lunga maratona musicale al Teatro Ariston. In scena tutti e 30 i Big in gara, chiamati a presentare per la prima volta i loro brani. A esprimere il giudizio sarà soltanto la giuria della Sala Stampa.

Ad aprire la serata toccherà a Ditonellapiaga, che inaugurerà ufficialmente la competizione. Dopo di lei si alterneranno sul palco Michele Bravi, Sayf, Mara Sattei e Dargen D’Amico, seguiti da Arisa, Luchè e Tommaso Paradiso.

Nella parte centrale dello spettacolo spazio anche a Elettra Lamborghini e Patty Pravo. Subito dopo saliranno Samurai Jay, Raf, J-Ax e Fulminacci, quindi Levante e la coppia formata da Fedez & Masini.

La scaletta proseguirà con Ermal Meta, Serena Brancale e Nayt, prima dell’esibizione di Malika Ayane. Nella seconda metà della serata sono attesi Eddie Brock, Sal Da Vinci ed Enrico Nigiotti, insieme a Tredici Pietro e alle Bambole Di Pezza.

Verso il finale sarà la volta di Chiello e del duo Maria Antonietta & Colombre. Prima della chiusura saliranno sul palco Leo Gassmann e Francesco Renga. A spegnere le luci della prima serata saranno Lda & Aka 7even, ultimi a esibirsi davanti al pubblico dell’Ariston.