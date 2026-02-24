Sanremo 2026, scaletta prima serata con 30 Big sul palco dell'Ariston

Carlo Conti apre Sanremo 2026 con Ditonellapiaga e affida la chiusura a Lda & Aka 7even per la prima serata del 24 febbraio. Tutti e 30 i Big saliranno sul palco dell’Ariston, votati esclusivamente dalla Sala Stampa.

Il Festival di Sanremo 2026 parte martedì 24 febbraio con una lunga maratona musicale al Teatro Ariston. In scena tutti e 30 i Big in gara, chiamati a presentare per la prima volta i loro brani. A esprimere il giudizio sarà soltanto la giuria della Sala Stampa.

Ad aprire la serata toccherà a Ditonellapiaga, che inaugurerà ufficialmente la competizione. Dopo di lei si alterneranno sul palco Michele Bravi, Sayf, Mara Sattei e Dargen D’Amico, seguiti da Arisa, Luchè e Tommaso Paradiso.

Nella parte centrale dello spettacolo spazio anche a Elettra Lamborghini e Patty Pravo. Subito dopo saliranno Samurai Jay, Raf, J-Ax e Fulminacci, quindi Levante e la coppia formata da Fedez & Masini.

La scaletta proseguirà con Ermal Meta, Serena Brancale e Nayt, prima dell’esibizione di Malika Ayane. Nella seconda metà della serata sono attesi Eddie Brock, Sal Da Vinci ed Enrico Nigiotti, insieme a Tredici Pietro e alle Bambole Di Pezza.

Verso il finale sarà la volta di Chiello e del duo Maria Antonietta & Colombre. Prima della chiusura saliranno sul palco Leo Gassmann e Francesco Renga. A spegnere le luci della prima serata saranno Lda & Aka 7even, ultimi a esibirsi davanti al pubblico dell’Ariston.