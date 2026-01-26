Sabrina Ferilli a Sanremo 2026 con Tommaso Paradiso nella serata delle cover

Il Festival di Sanremo 2026 prende forma: tra ospiti confermati e nuove indiscrezioni spunta il ritorno di Sabrina Ferilli, attesa all’Ariston durante la serata delle cover insieme a Tommaso Paradiso.

Il percorso verso il Festival di Sanremo 2026 è già entrato nel vivo, con le prime certezze e una serie di voci che animano l’attesa attorno al palco dell’Ariston. L’avvio della 76esima edizione è fissato per il 24 febbraio, mentre si definisce il quadro degli ospiti che accompagneranno le serate.

Tra i nomi ufficializzati dal conduttore Carlo Conti figurano Laura Pausini nel ruolo di co-conduttrice e Max Pezzali come super ospite. Accanto alle conferme, emergono nuove indiscrezioni che riguardano il possibile ritorno di Sabrina Ferilli, assente dal Festival da alcuni anni.

L’attrice, reduce dal successo televisivo di una recente fiction, tornerebbe a calcare le scale dell’Ariston dopo l’esperienza del 2022, quando fu scelta come co-conduttrice. Questa volta la sua presenza sarebbe legata alla serata del venerdì, tradizionalmente dedicata alle reinterpretazioni dei brani, la cosiddetta serata delle cover.

Non sono stati chiariti i dettagli della sua partecipazione: resta da capire se sarà coinvolta in un momento musicale o in un intervento diverso. L’elemento indicato come certo è l’affiancamento con Tommaso Paradiso, che dovrebbe condividere con lei lo spazio sul palco durante la stessa serata.

Tra le presenze ipotizzate compare anche Luca Argentero. Per lui si tratterebbe di un ritorno al Festival in una veste differente, legata alla promozione della fiction italiana all’estero. L’attore era già stato ospite nel 2015 e avrebbe dovuto partecipare anche nel 2022, occasione poi saltata per un grave lutto.