Real Madrid-Juventus 1-0: Bellingham decide, Di Gregorio super ma non basta ai bianconeri

Il Real Madrid supera la Juventus per 1-0 al Santiago Bernabeu nella terza giornata di Champions League, grazie al gol di Jude Bellingham al 57’. La squadra di Xabi Alonso conquista così il terzo successo consecutivo e sale a 9 punti nel girone, mentre quella di Igor Tudor resta ferma a quota 2, dopo i pareggi con Borussia Dortmund e Villarreal. Nel prossimo turno i bianconeri ospiteranno lo Sporting Lisbona.

Tudor, alla vigilia, aveva chiesto carattere e coraggio. La sua Juventus parte infatti con un atteggiamento diverso rispetto alle ultime uscite: Koopmeiners viene schierato in regia, McKennie sulla trequarti e Vlahovic al centro dell’attacco, mentre Locatelli parte dalla panchina. I bianconeri iniziano con intensità, facendo girare il pallone soprattutto dai piedi di Yildiz, al debutto da capitano in Champions. Il turco si muove con personalità nello stadio che vide protagonista Del Piero, ma è Vlahovic il più pericoloso: regge l’urto dei difensori madridisti e crea l’occasione per Kalulu, il cui cross viene respinto dalla retroguardia. McKennie e Gatti ci provano da fuori area, ma Courtois controlla senza problemi.

Il Real Madrid si scuote dopo il primo quarto d’ora e prende il comando del gioco. Gli spagnoli si rendono pericolosi sui calci piazzati con Tchouameni e con un tiro a giro di Militao su invenzione di Mbappé. Lo stesso Mbappé, poco dopo, sfiora il vantaggio: servito da Brahim Diaz, calcia di sinistro in spaccata, ma trova la straordinaria risposta di Di Gregorio, autore di una parata decisiva. Il primo tempo si chiude sullo 0-0.

La ripresa riparte con lo stesso copione. La Juventus pressa alta e costruisce un’occasione nitida con Vlahovic, che approfitta di un errore difensivo e si presenta a tu per tu con Courtois. Il portiere belga, però, si supera ancora una volta, deviando di piede il diagonale del serbo.

Nel momento migliore dei bianconeri arriva la beffa. Al 57’, Vinicius Junior si accende sulla sinistra, supera Kalulu e McKennie, entra in area e colpisce il palo. Sulla ribattuta arriva Bellingham, che con freddezza insacca il gol dell’1-0. La rete abbatte la Juventus e dà fiducia ai padroni di casa.

Il Real sfiora il raddoppio con Mbappé e Brahim Diaz, ma un Di Gregorio strepitoso tiene in vita la sua squadra con due parate ravvicinate. Nel finale la Juventus ha l’occasione per pareggiare: Openda, lanciato da David, si ritrova solo davanti a Courtois ma viene recuperato da Asensio. In pieno recupero, Kostic prova il tiro da fuori, ma ancora una volta il portiere belga salva il risultato.

Al fischio finale il Bernabeu esplode: Real Madrid-Juventus termina 1-0. Per Tudor resta l’amarezza di una buona prestazione, fermata solo dal muro Courtois e dal cinismo di Bellingham.