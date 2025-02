Champions League: il PSV elimina la Juventus ai playoff con un gol di Flamingo nei supplementari

La Juventus è stata eliminata dalla Champions League 2025 dopo una sconfitta per 3-1 contro il PSV Eindhoven nei tempi supplementari del ritorno dei playoff, ribaltando il 2-1 dell'andata a favore dei bianconeri. Il difensore Ryan Flamingo ha segnato il gol decisivo al 98° minuto, assicurando il passaggio del PSV agli ottavi di finale con un risultato complessivo di 4-3.

La partita è iniziata con un imprevisto per la Juventus: al 10° minuto, Renato Veiga ha dovuto lasciare il campo per infortunio, sostituito da Andrea Cambiaso. Nonostante un primo tempo equilibrato, il PSV ha preso il comando al 53° minuto con un gol di Ivan Perisic, che ha controllato un passaggio di Noa Lang e ha battuto il portiere Michele Di Gregorio con una potente conclusione.

La Juventus ha risposto al 63° minuto con un tiro dalla distanza di Timothy Weah, inizialmente annullato per fuorigioco ma poi convalidato dopo revisione VAR. Tuttavia, al 74° minuto, il PSV è tornato in vantaggio con Ismael Saibari, che ha sfruttato un assist di Luuk de Jong per segnare da distanza ravvicinata.

Nei tempi supplementari, al 98° minuto, un cross basso di Johan Bakayoko ha causato una mischia nell'area bianconera, permettendo a Flamingo di segnare il gol decisivo. Nonostante gli sforzi finali, inclusa una traversa colpita da Dušan Vlahovic, la Juventus non è riuscita a pareggiare, sancendo così la sua eliminazione dalla competizione.

Con questa sconfitta, la Juventus diventa il terzo club italiano a essere eliminato dalla Champions League 2025, dopo le uscite di Milan e Atalanta. L'unica squadra italiana rimasta in competizione è l'Inter.

