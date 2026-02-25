Spalletti furioso durante Juve Galatasaray per le perdite di tempo
Luciano Spalletti protesta contro il Galatasaray per le continue perdite di tempo durante Juve-Galatasaray, irritato dall’atteggiamento degli avversari mentre la squadra prova a rimontare il pesante 5-2 dell’andata con un gol di Locatelli.
La tensione sale allo Stadium durante la sfida tra Juventus e Galatasaray, ritorno del playoff di Champions League giocato mercoledì 25 febbraio. In panchina, Luciano Spalletti perde la pazienza negli ultimi minuti del primo tempo, infastidito dall’atteggiamento degli avversari.
La Juventus, chiamata a ribaltare il 5-2 subito all’andata, parte con grande intensità e trova il vantaggio grazie a Locatelli. Un inizio aggressivo, con i bianconeri subito in pressione alla ricerca dei gol necessari per riaprire la qualificazione.
Dall’altra parte, però, il Galatasaray prova a spezzare il ritmo fin dalle prime battute. Giocatori spesso a terra, pause frequenti e tempi dilatati diventano una costante del match, con l’obiettivo evidente di rallentare la partita.
Il momento più acceso arriva poco prima dell’intervallo, quando dopo l’ennesima interruzione – stavolta con Lemina a terra – Spalletti si lascia andare a uno sfogo netto dalla panchina: “Andiamo via a questo punto, cosa stiamo a fare…”. Una protesta diretta contro un comportamento ritenuto poco sportivo.