Sanità, Gemelli primo ospedale italiano nella classifica mondiale Newsweek 2026

Il Policlinico Gemelli di Roma guida gli ospedali italiani nella classifica mondiale Newsweek 2026 grazie a qualità delle cure e valutazioni cliniche. In totale sono 13 le strutture italiane presenti tra le migliori 250.

Il Policlinico Gemelli di Roma è la struttura italiana meglio posizionata nella graduatoria globale dei migliori ospedali del 2026. Compare al 33esimo posto, il risultato più alto mai ottenuto da un ospedale italiano da quando esiste questa classifica internazionale.

Nel ranking figurano complessivamente 13 ospedali italiani. Subito dopo il Gemelli si trova l’ospedale Niguarda di Milano, al 43esimo posto, seguito dall’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, che occupa la 51esima posizione. Più indietro il San Raffaele, sempre a Milano, che si colloca al 57esimo posto.

Scorrendo la graduatoria compaiono anche il Policlinico Sant’Orsola-Malpighi di Bologna al 76esimo posto e l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo al 104esimo. A metà classifica si trovano poi l’Azienda Ospedale Università di Padova (127esima) e il Policlinico San Matteo di Pavia (134esimo).

Tra le altre strutture presenti ci sono l’ospedale Borgo Trento di Verona, al 142esimo posto, e Careggi di Firenze, che si colloca al 192esimo. Seguono il Policlinico di Modena (198esimo), il Sant’Andrea di Roma (203esimo) e le Molinette di Torino, che chiudono la presenza italiana al 221esimo posto.

La classifica è realizzata ogni anno da Newsweek insieme a Statista e prende in esame oltre 2.500 ospedali in 32 Paesi. La valutazione si basa su diversi fattori: pareri di medici e specialisti, indicatori di qualità, esperienza dei pazienti e dati raccolti attraverso indagini dedicate.

Nell’edizione 2026 cresce il peso assegnato agli standard di qualità e sicurezza, con l’inclusione di nuovi indicatori legati anche agli accreditamenti delle strutture. Tra i migliori al mondo dominano gli Stati Uniti, con la Mayo Clinic di Rochester in prima posizione, seguita dal Toronto General Hospital in Canada e dalla Cleveland Clinic.