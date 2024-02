Papa Francesco visita l'Ospedale Gemelli per accertamenti diagnostici

Papa Francesco si è recato all'ospedale Gemelli dell'Isola Tiberina per sottoporsi ad accertamenti diagnostici dopo l'udienza generale. Il Pontefice, che ha recentemente annullato alcune udienze a causa di problemi di salute, ha fatto ritorno a Casa Santa Marta subito dopo la visita.

Il Papa, 87 anni, ha avuto problemi di salute ricorrenti, tra cui un'influenza e dolori al ginocchio che lo hanno costretto a utilizzare la sedia a rotelle per gli spostamenti lunghi. In passato, ha anche dovuto annullare un viaggio a Dubai per la Cop28 sul clima a causa di un'infezione polmonare. Durante diverse udienze, il Papa si è scusato con i presenti per non riuscire a leggere i discorsi a causa della bronchite.