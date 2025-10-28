Juve, Totti apre a Spalletti: Sarebbe un colpo importante

Francesco Totti vede in Luciano Spalletti il possibile nuovo allenatore della Juventus. L’ex capitano della Roma, intervenuto martedì 28 ottobre ai microfoni di Sky Sport, ha commentato le indiscrezioni che accostano il suo ex tecnico alla panchina bianconera.

Il nome di Spalletti è infatti tra i più citati per raccogliere il posto di Igor Tudor, con la dirigenza juventina al lavoro per definire la guida tecnica della prossima stagione. Totti ha sottolineato le qualità dell’allenatore toscano, ricordandone la personalità e l’approccio vincente.

“Da quello che si sente in giro, è uno dei candidati. Penso che la Juventus farebbe un grande acquisto se decidesse di puntare su di lui: è un leader, una presenza forte, un tecnico che punta sempre a fare bene ovunque vada. Sarebbe davvero un grande affare”, ha dichiarato Totti.