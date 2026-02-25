Champions League, Atalanta Dortmund 4-1: rimonta e ottavi conquistati al 98'
Atalanta ribalta il Borussia Dortmund e passa agli ottavi grazie al 4-1 maturato a Bergamo dopo lo 0-2 dell’andata. Decisivo il rigore di Samardzic al 98’, al termine di una gara intensa e ricca di colpi di scena.
L’Atalanta riscrive la sua serata europea con una vittoria che vale gli ottavi di finale. A Bergamo finisce 4-1 contro il Borussia Dortmund, risultato che ribalta il 2-0 subito all’andata e consegna ai nerazzurri il passaggio del turno.
La gara si accende subito. Dopo appena cinque minuti Scamacca trova il gol che riapre i giochi e accende il pubblico. La squadra di Palladino mantiene ritmo alto e pressione costante, senza lasciare spazio ai tedeschi.
Il raddoppio arriva allo scadere del primo tempo con Zappacosta, bravo a finalizzare un’azione insistita. Il 2-0 riequilibra il confronto e riporta tutto in parità nel computo totale.
Nella ripresa l’Atalanta continua a spingere e trova il terzo gol con Pasalic al 57’. La qualificazione sembra a portata, ma la partita resta aperta fino agli ultimi minuti, tra tensione e continui ribaltamenti.
Il momento decisivo arriva nel recupero. Al 98’ l’arbitro assegna un rigore ai nerazzurri e Samardzic non sbaglia, firmando il 4-1 che chiude definitivamente i conti e scatena la festa del Gewiss Stadium.
Con questo successo l’Atalanta evita un turno senza italiane agli ottavi di Champions. Ora l’attenzione si sposta sulla Juventus, chiamata a recuperare il pesante 5-2 subito contro il Galatasaray nella gara d’andata.