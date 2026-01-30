Champions League playoff: Juventus-Galatasaray, Inter-Bodo Glimt e Atalanta-Borussia Dortmund

I playoff di Champions mettono subito le italiane davanti a sfide pesanti: Juventus contro Galatasaray, Inter con il Bodo Glimt, Atalanta opposta al Borussia Dortmund. Dal sorteggio emergono anche i possibili incroci degli ottavi.

Il sorteggio dei playoff di Champions League, andato in scena venerdì 30 gennaio, ha delineato il percorso delle tre squadre italiane ancora in corsa. Juventus, Inter e Atalanta conoscono ora le avversarie del doppio confronto che vale l’accesso agli ottavi.

I bianconeri affronteranno il Galatasaray, sfida dal clima caldo e con un avversario abituato alle notti europee. Per l’Inter, guidata in panchina da Chivu, l’ostacolo sarà rappresentato dal Bodo Glimt, formazione che ha già dimostrato di poter mettere in difficoltà squadre più attrezzate sul piano tecnico.

L’Atalanta trova invece il Borussia Dortmund, incrocio ad alta intensità contro una squadra che punta su ritmo e qualità offensiva. Un doppio confronto che richiederà attenzione costante e grande solidità difensiva.

Il quadro completo dei playoff comprende anche Monaco-Psg, Olympiacos-Bayer Leverkusen, Qarabag-Newcastle, Benfica-Real Madrid e Brugge-Atletico Madrid, completando un tabellone ricco di scontri diretti tra club di primo piano.

Il sorteggio ha tracciato anche gli scenari successivi. Se l’Inter supererà il turno, agli ottavi troverà una tra Sporting e Manchester City. La Juventus, in caso di qualificazione, incrocerebbe Tottenham o Liverpool. Per l’Atalanta, eventuale passaggio del turno significherebbe sfida contro Bayern Monaco oppure Arsenal.