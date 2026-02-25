Sanremo 2026 Chiello rinuncia al duetto con Morgan nella serata cover

Chiello chiarisce l’assenza di Morgan al Festival di Sanremo 2026 e spiega di aver deciso lui di rinunciare al duetto dopo alcune prove non convincenti. La scelta riguarda la serata cover del 27 febbraio con il brano di Luigi Tenco.

Chiello rompe il silenzio sul mancato duetto con Morgan al Festival di Sanremo 2026. Dopo giorni di voci e interpretazioni contrastanti, il cantante in gara mette le cose in chiaro durante la conferenza stampa del 25 febbraio: è stato lui a scegliere di non portarlo sul palco dell’Ariston per la serata delle cover di venerdì 27 febbraio.

Fino a poche ore prima l’esibizione insieme sembrava confermata. Morgan, però, aveva annunciato sui social che il suo contributo sarebbe stato soltanto tecnico, dietro le quinte. Un passo indietro che aveva lasciato spazio a diverse letture. Ora arriva la versione di Chiello, netta: «Ho deciso io di non portarlo».

Leggi anche: Leggi anche: Sanremo 2026, Morgan resta dietro le quinte nella serata cover con Chiello

Il brano scelto per la cover è “Mi sono innamorato di te” di Luigi Tenco, pezzo intimo e delicato. Chiello racconta di aver provato più volte con Morgan, senza trovare la sintonia necessaria. «Lo stimo e non metto in discussione la sua bravura, ma non si è creata l’alchimia artistica», spiega. Da qui la decisione di cambiare strada.

Un giornalista gli fa notare che Morgan aveva parlato di una scelta personale di ritirarsi. La replica è immediata: «Sì, ho detto che sono stato io». Poi aggiunge di non voler trasformare la vicenda in una questione su chi abbia fatto il primo passo.

Dal canto suo Morgan aveva motivato l’assenza con parole diverse. In un post aveva scritto di amare profondamente il brano scelto e di ritenere che richiedesse una sola voce sul palco. Successivamente aveva spiegato che, durante le prove, la sua presenza risultava troppo ingombrante e poco funzionale all’esibizione di Chiello.

Alla fine, sul palco dell’Ariston, Chiello porterà da solo la sua versione del classico di Tenco. Morgan resterà dietro le quinte, occupandosi degli aspetti tecnici del progetto.