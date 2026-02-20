Sanremo 2026, Morgan resta dietro le quinte nella serata cover con Chiello

Morgan non salirà sul palco a Sanremo 2026 per scelta artistica legata al brano di Tenco, lasciando spazio a Chiello. L’artista lavorerà dietro le quinte per preservare l’intimità dell’esibizione.

Al Festival di Sanremo 2026 Morgan non sarà tra i protagonisti visibili della serata delle cover del 27 febbraio. L’artista ha spiegato sui social che affiancherà Chiello senza salire sul palco, scegliendo un ruolo tecnico lontano dai riflettori dell’Ariston.

La decisione nasce dal brano selezionato per l’esibizione, “Mi sono innamorato di te” di Luigi Tenco. Morgan ha raccontato di considerare il pezzo estremamente intimo, tanto da richiedere una sola voce capace di reggere da sola l’intera interpretazione. Per questo motivo ha preferito non intervenire direttamente durante la performance.

Il suo contributo resterà comunque centrale, anche se invisibile al pubblico. Morgan seguirà il progetto dietro le quinte, occupandosi della parte musicale e della supervisione artistica, lasciando a Chiello tutto lo spazio scenico necessario.

Sul palco, accanto al rapper, ci sarà il pianista Saverio Cigarini, chiamato a dare forma all’arrangiamento del brano. L’esibizione si presenta così essenziale e concentrata sull’interpretazione, con una scelta che punta a valorizzare la forza emotiva della canzone.