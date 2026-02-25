Sanremo 2026, Patty Pravo torna all'Ariston con Opera

Patty Pravo torna a Sanremo 2026 con Opera, brano scritto da Giovanni Caccamo che segna l’undicesima presenza all’Ariston. Sul palco mercoledì 25 febbraio, l’artista veneziana porta una canzone che celebra emozioni e libertà.

Patty Pravo è di nuovo in gara al Festival di Sanremo. Mercoledì 25 febbraio salirà sul palco dell’Ariston per la seconda serata dell’edizione 2026, undicesima partecipazione in carriera. Un ritorno che rafforza un legame iniziato nel 1970 e proseguito fino al 2019, con tre Premi della Critica conquistati nel tempo.

Nata a Venezia il 9 aprile 1948 con il nome di Nicoletta Strambelli, studia al Conservatorio prima di trasferirsi nella Roma degli anni Sessanta. Al Piper diventa la “ragazza” simbolo di una stagione musicale irripetibile. Il debutto discografico arriva nel 1966 con “Ragazzo triste”, ma il successo planetario esplode nel 1968 grazie a “La bambola”, brano che vende milioni di copie e la consacra tra le voci più riconoscibili della musica italiana.

Leggi anche: Patty Pravo a Sanremo con Opera e nuovo tour nei teatri italiani Patty Pravo torna al Festival con “Opera” e annuncia un nuovo album e un tour nei teatri italiani.

Negli anni Settanta rafforza la sua presenza in classifica con canzoni come “Pazza idea” e “Pensiero stupendo”, entrate stabilmente nell’immaginario collettivo. Dopo un periodo lontano da Sanremo, torna nel 1984 con “Per una bambola” e ottiene il Premio della Critica. Nel 1997 presenta “E dimmi che non vuoi morire”, firmata anche da Vasco Rossi, e porta a casa il Premio della Critica Mia Martini e quello per la miglior musica. Nel 2016 conquista di nuovo la critica con “Cieli immensi”.

La sua carriera attraversa generazioni e confini. Nel 1994 incide in Cina l’album “Ideogrammi”, influenzato da sonorità orientali. Ha cantato in nove lingue e venduto oltre 120 milioni di dischi. Nel 2025 pubblica il singolo “Ho provato tutto”, anticipazione del ventinovesimo album di inediti previsto per marzo 2026.

Il 2026 riporta sotto i riflettori anche “La bambola”. L’8 gennaio Madonna ha lanciato una cover in italiano del celebre brano, scelta come colonna sonora per la nuova campagna di un profumo Dolce & Gabbana. L’operazione ha diviso il pubblico, ma la cantante veneziana ha accolto con favore l’omaggio, raccontando di avere con la popstar americana un rapporto cordiale.

La vita privata di Patty Pravo è stata spesso al centro delle cronache. Le sono stati attribuiti flirt con artisti come Vasco Rossi, Red Canzian e Maurizio Vandelli. Si è sposata cinque volte e non ha avuto figli. Il primo matrimonio, nel 1968, è con Gordon Angus Faggetter, batterista dei Cyan Three. Seguono le nozze con Franco Baldieri nel 1972, poi con il chitarrista Paul Jeffery nel 1976 e con il bassista Paul Martinez nel 1978. Nel 1982 sposa John Edward, con cui resta per dieci anni.

Da tredici anni al suo fianco c’è Simone Folco, più giovane di 43 anni, collaboratore e creatore di molti abiti di scena. La cantante ha parlato di un legame fondato su affetto e complicità, senza dare peso alla differenza d’età.

Ospite del programma “Belve” di Francesca Fagnani, ha raccontato di aver fatto uso di anfetamine durante la carriera, spiegando come fossero diffuse nell’ambiente musicale. In un’altra intervista ha escluso interventi estetici invasivi, ammettendo solo piccoli ritocchi.

Il brano in gara, Opera, è scritto da Giovanni Caccamo. Il testo alterna immagini notturne e richiami al viaggio, ma mette al centro le emozioni come forza capace di cambiare le persone. “Semplicemente la vita, semplicemente follia”, canta Patty Pravo, trasformando l’esperienza individuale in racconto universale.