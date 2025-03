Grande Fratello: riavvicinamento tra Helena Prestes e Javier Martinez dopo le tensioni su Lorenzo Spolverato

Nella Casa del Grande Fratello, Helena Prestes e Javier Martinez hanno superato le recenti incomprensioni legate a Lorenzo Spolverato, ritrovando la loro sintonia. Durante la puntata del 17 marzo, una clip ha mostrato Helena esprimere dispiacere per la conclusione del rapporto con Lorenzo. Questo ha suscitato in Javier dubbi sui sentimenti della modella brasiliana, portandolo a prendere le distanze.

In un confronto successivo, Helena ha rassicurato Javier: "Non ti devi preoccupare". Javier ha riconosciuto le proprie insicurezze, affermando: "Lo so, non c'è nessun problema, sono insicurezze mie". Helena ha concluso promettendo: "Io non ti deluderò mai. Sarò sempre sincera con te". Questo dialogo ha permesso alla coppia di riavvicinarsi e superare le recenti tensioni.

