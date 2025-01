Grande Fratello: attacco di panico per Helena Prestes dopo scontri e tensioni nella Casa

Helena Prestes, modella brasiliana e concorrente del Grande Fratello, ha vissuto momenti di forte tensione all'interno della Casa, culminati in un attacco di panico dopo una diretta particolarmente accesa. Luca Calvani, suo compagno di avventura, ha raccontato l'episodio, esprimendo la difficoltà nel gestire la situazione: "Ero impaurito, non sapevo cosa fare. Non si faceva nemmeno toccare" .

La puntata del 30 dicembre ha visto un acceso scontro tra Helena e Shaila Gatta. Quest'ultima ha accusato la modella di fingere interesse per Zeudi Di Palma al fine di ottenere il favore del pubblico, insinuando che Helena fosse ancora interessata al suo fidanzato, Lorenzo Spolverato. Helena ha reagito con parole forti, definendo Shaila "falsa" e "volgare" .

Le tensioni non si sono placate dopo la diretta. Helena ha continuato a esprimere il suo disappunto nei confronti di Shaila, rifugiandosi poi in confessionale insieme a Luca Calvani, dove ha avuto l'attacco di panico .

Un ulteriore scontro si è verificato tra Helena e Ilaria Galassi. La modella ha nominato Ilaria, criticando alcuni suoi atteggiamenti, in particolare domande rivolte al figlio durante una sorpresa nella Casa. Ilaria ha reagito con veemenza, minacciando Helena e cercando un confronto diretto. La situazione è degenerata al punto che la regia ha dovuto intervenire, convocando Ilaria in confessionale .

La modella ha manifestato segni di stress e disagio, come dimostrato dal recente crollo emotivo . Il pubblico attende di vedere come gli autori del Grande Fratello gestiranno queste dinamiche nelle prossime puntate.

