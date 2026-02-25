Pilar Fogliati a Sanremo, il profilo della co-conduttrice della seconda serata

Pilar Fogliati sarà tra i volti della seconda serata di Sanremo, scelta senza legare la presenza a nuovi lavori. L’attrice porterà sul palco i suoi personaggi più noti, puntando su ironia e versatilità.

Non arriva all’Ariston per lanciare un film o una serie. Pilar Fogliati è stata chiamata per stare sul palco e basta, al fianco di Carlo Conti, Laura Pausini, Achille Lauro e Lillo Petrolo. Una presenza che punta tutto sull’energia e sulla capacità di intrattenere.

Durante la serata l’attrice dovrebbe giocare con i suoi personaggi più amati, quelli che l’hanno fatta conoscere al grande pubblico. Una cifra stilistica precisa, fatta di trasformazioni rapide e comicità diretta, che promette di dare ritmo allo spettacolo.

Nata nel 1992 in Piemonte da genitori romani, cresce a Mentana, vicino Roma. Il nome Pilar arriva dalla nonna argentina, con radici polacche. Un dettaglio familiare che racconta un’identità già ricca di influenze diverse.

Dopo gli studi si forma all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico, uno dei percorsi più solidi per chi sceglie il teatro. Da lì parte un percorso che la porta tra cinema, televisione e palcoscenico, costruito passo dopo passo.