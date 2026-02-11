Sanremo 2026, Pilar Fogliati co-conduttrice della seconda serata

Pilar Fogliati affiancherà Carlo Conti nella seconda serata del Festival di Sanremo 2026. L’annuncio è arrivato in diretta radiofonica mentre sono in corso le prove nella città ligure.

Pilar Fogliati salirà sul palco dell’Festival di Sanremo 2026 nella seconda serata. A comunicarlo è stato Carlo Conti durante un collegamento telefonico con il programma radiofonico “La Pennicanza”, mentre si trova già nella città ligure per le prove. L’attrice sarà al suo fianco mercoledì 25 febbraio insieme a Laura Pausini, Achille Lauro e Lillo.

All’anagrafe María del Pilár Fogliati, nata ad Alessandria nel 1992 e cresciuta a Roma, ha costruito il suo percorso tra recitazione, scrittura e regia. La formazione arriva all’Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico, dove sviluppa uno stile che unisce tempi comici e rigore interpretativo.

Leggi anche: Sanremo 2026, Achille Lauro co-conduttore della seconda serata con Carlo Conti

Achille Lauro affiancherà Carlo Conti nella seconda serata del Festival di Sanremo 2026.

I primi lavori tra cinema e televisione mostrano subito la sua capacità di cambiare registro. Il grande pubblico la riconosce con la serie Rai “Cuori”, ambientata nella cardiochirurgia degli anni Sessanta, ma la popolarità esplode già prima grazie a un video diventato virale sui social, in cui imita con precisione e ironia gli accenti dei quartieri romani.

Quelle inflessioni diventano materiale creativo in “Romantiche”, film scritto e diretto da lei stessa. Qui interpreta quattro personaggi diversi, ritratti di donne che si muovono nella Roma di oggi. Il racconto tocca temi come amicizia, relazioni, corpo e desideri, mescolando leggerezza e osservazione quotidiana.

Sul grande schermo lavora con Riccardo Milani in “Corro da te”, con Giovanni Veronesi in “Romeo è Giulietta”, con Paolo Genovese in “Follemente” e con Ludovica Rampoldi in “Breve storia d’amore”. È anche volto della serie Netflix “Odio il Natale”, commedia romantica che gioca con le aspettative legate alle feste e alle relazioni, ribaltando i cliché del genere.