Sanremo 2026, Laura Pausini in versione dark e il web la trasforma in Morticia Addams

Laura Pausini conquista Sanremo 2026 con un look scuro firmato Armani e capelli lunghissimi lisci. La scelta di stile scatena i social che la paragonano subito a Morticia Addams, tra ironia e commenti virali.

Al Festival di Sanremo 2026 non passano inosservati solo i brani in gara. Laura Pausini, co-conduttrice della serata, riesce a catalizzare l’attenzione anche con una semplice discesa dalle scale dell’Ariston, trasformata in un momento virale.

L’ultimo ingresso in scena ha fatto esplodere i social. L’artista ha scelto un abito in velluto nero firmato Giorgio Armani, abbinato a capelli lunghissimi, lisci e sciolti. Un insieme elegante e deciso che ha colpito subito il pubblico.

In pochi minuti, su X sono comparsi i primi paragoni. Molti utenti hanno richiamato l’immagine di Morticia Addams, sia nella versione interpretata da Catherine Zeta-Jones nella serie “Mercoledì”, sia in quella più classica dei film anni Novanta con Anjelica Huston.

I commenti si sono moltiplicati rapidamente. C’è chi parla di “stesse vibes” e chi gioca con il nome, ribattezzando la cantante “Morticia Addams Pausini”. Il look, più che le parole, ha acceso la conversazione online.