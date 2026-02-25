Sanremo 2026, gaffe di Laura Pausini con il microfono sul palco
Laura Pausini scivola in una battuta involontaria a Sanremo 2026 mentre sistema il microfono su invito di Carlo Conti. La frase, dal doppio senso evidente, provoca risate e viene subito stemperata con ironia.
Momento imprevisto sul palco dell’Ariston durante il Festival di Sanremo 2026. Laura Pausini, impegnata come co-conduttrice, si è lasciata sfuggire una frase ambigua mentre si preparava a presentare un artista in gara.
Tutto nasce da un invito di Carlo Conti, che le chiede di avvicinare il microfono alla bocca. La cantante prova a spiegare la situazione dicendo che poco prima le era stato sistemato diversamente, ma la frase prende una piega inattesa e carica di doppio senso.
Leggi anche: Sanremo 2026, ingresso anticipato di Dargen D'Amico sorprende Laura Pausini Laura Pausini a Sanremo 2026 viene interrotta dalle risate perché Dargen D'Amico entra in scena in anticipo.
Per un attimo cala un breve silenzio, poi Pausini si rende conto della battuta involontaria. Sorride, si ferma e sceglie di giocare sull’equivoco, evitando imbarazzi con una risposta ironica.
“No, mamma, tutto a posto eh”, dice subito dopo, alleggerendo la scena. Il pubblico reagisce con risate e l’episodio si trasforma in uno dei momenti più leggeri della serata.