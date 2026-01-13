Sanremo 2026, Laura Pausini co-conduttrice: ritorno all'Ariston 33 anni dopo La solitudine

Laura Pausini torna all’Ariston come co-conduttrice di Sanremo 2026 accanto a Carlo Conti. Per la cantante è un ritorno simbolico sul palco che l’ha lanciata nel 1993 con “La solitudine”.

Laura Pausini affiancherà Carlo Conti nella conduzione della 76ª edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 24 al 28 febbraio su Rai 1, RaiPlay e Rai Radio2. Per l’artista romagnola si tratta della prima esperienza ufficiale da presentatrice sul palco del Teatro Ariston, lo stesso che ha segnato l’inizio della sua carriera.

Il legame con Sanremo resta centrale nel suo percorso: nel 1993 vinse tra le Nuove Proposte con “La solitudine”, imponendosi subito al grande pubblico. L’anno successivo tornò tra i Big con “Strani amori”, conquistando il terzo posto e il primato di vendite di quell’edizione.

Nel corso degli anni Pausini è stata ospite del Festival in sei diverse occasioni, dal 2001 al 2022, senza mai ricoprire il ruolo di conduttrice. Oggi quel cerchio si chiude con una presenza stabile per tutte le serate, in un momento di piena maturità artistica e personale.

La sua carriera racconta numeri e riconoscimenti senza precedenti per un’artista italiana: oltre 75 milioni di dischi venduti, più di 6 miliardi di ascolti in streaming, un Grammy Award, quattro Latin Grammy e il titolo di Person of the Year 2023 assegnato dalla Latin Recording Academy.

Nel suo palmarès figurano anche un Golden Globe e una candidatura agli Oscar per “Io sì (Seen)”, oltre a primati storici come il primo concerto femminile a San Siro e al Circo Massimo. Un percorso costruito su palchi internazionali, dal Madison Square Garden alla Royal Albert Hall, fino all’Olympia di Parigi.

Nel tempo ha condiviso progetti con artisti come Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli, Michael Bublé, Ray Charles, Phil Collins, Shakira, Mariah Carey, Marc Anthony, Kylie Minogue e Michael Jackson, confermando una dimensione globale che accompagna oltre trent’anni di attività.

Con il ritorno a Sanremo in veste di co-conduttrice, Laura Pausini riabbraccia il luogo in cui tutto è cominciato, portando sul palco dell’Ariston un percorso costruito tra successi internazionali e un legame mai interrotto con il pubblico italiano.